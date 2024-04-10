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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі легкоатлети здобули три медалі на всеукраїнському турнірі з метань

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 107

 

Серед учасників змагань — і вихованці Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи № 1

Кременчуцькі легкоатлети вибороли три медалі на всеукраїнському турнірі з метань. Про це пишуть у виданні «Полтавщина #Спорт».

У метанні диска вагою 2 кг серед чоловіків посів друге місце та виборов «срібло» спортсмен Володимир Пономаренко. Його результат — 45,45 м. 

Також повернулися зі змагань із нагородами й вихованці Кременчуцької дитячо-юнацької школи № 1.

Марія Голівець стала другою у штовханні ядра серед юніорок до 20 років. Вона метнула ядро вагою 4 кг на 12,78 м. Поліна Голик здобула «бронзу» у метанні списа серед дівчат до 18 років, метнувши спис на 25,14 м. 

Окрім цього, Марія Голівець посіла 4 місце у метанні диска, Поліна Голик — 4 місце у штовханні ядра, Єгор Шлендик — 4 місце у штовханні ядра та 7 місце у метанні диска.

Підготував юних легкоатлетів до змагань Андрій Голівець.

Нагадаємо, нещодавно кременчуцькі легкоатлети взяли участь в обласному чемпіонаті, де здобули 12 призових місць.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавщина Спорт
Теги: Кременчук спорт легка атлетика метання ядра ДЮСШ №1
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