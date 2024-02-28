Кременчуцькі легкоатлети вибороли призові місця на обласному Чемпіонаті

Кременчужани вибороли нагороди на Чемпіонаті Полтавської області з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків та дівчат 2007-2010 р.н. Про це повідомили на сторінці Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи у Фейсбуці.
Змагання проходили у Гребінці та зібрали 365 спортсменів з Білої Церкви, Бахмута, Києва, Балаклії, Сухополов’янської тергромади, Ніжина, Прилук, Ромен, Яготина, Пирятина, Лубен, Кременчука, Гребінки, Карлівки, Лохвиці та Миргорода.
Вихованці Кременчуцької КМ КДЮСШ №1 здобули:
Тренувала юних спортсменів Заслужена тренерка України Вікторія Козлова.
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