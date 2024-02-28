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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі легкоатлети вибороли призові місця на обласному Чемпіонаті

Сьогодні, 09:45 Переглядів: 125

 
Тренувала юних спортсменів Заслужена тренерка України Вікторія Козлова

Кременчужани вибороли нагороди на Чемпіонаті Полтавської області з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків та дівчат 2007-2010 р.н. Про це повідомили на сторінці Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи у Фейсбуці.

Змагання проходили у Гребінці та зібрали 365 спортсменів з Білої Церкви, Бахмута, Києва, Балаклії, Сухополов’янської тергромади, Ніжина, Прилук, Ромен, Яготина, Пирятина, Лубен, Кременчука, Гребінки, Карлівки, Лохвиці та Миргорода.

Вихованці Кременчуцької КМ КДЮСШ №1 здобули:

  • Єгор Петренко - 1 місце (60 м з/б), 1 місце (стрибки у довжину);
  • Марія Грак - 1 місце (стрибки у  довжину);
  • Денис Одінцов  - 2 місце (біг на 60 м);
  • Катерина Грак - 4 місце (штовхання ядра);
  • Анастасія Рєзнікова  - 1 місце (60 м з/б), 1 місце (стрибки у висоту), 2 місце (стрибки у довжину);
  • Валерія Лапа - 1 місце (стрибки у довжину), 1 місце (потрійний стрибок);
  • Вікторія Макенова - 7 місце (біг на 60 м);
  • Аліса Юречко  - 8 місце (біг на 60 м).

Тренувала юних спортсменів Заслужена тренерка України Вікторія Козлова.

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Автор: Дарія Згура
Теги: легка атлетика Кременчук Гребінка
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