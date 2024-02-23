До Кременчука з авторським танцювальним шоу приїде Євген Кот (афіша)

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20 березня о 18.00 на сцені Кременчуцького міського палацу культури танцюватиме Євген Кот.

Топовий хореограф-постановник, режисер, переможець проєктів «Танцюють всі», «Танці з зірками» та суддя шоу «Україна має талант», «Танці World of dance» Євген Кот вирушає в тур Україною з власним авторським танцювальним шоу «Танцюй зі мною, Україно». Довгоочікуваний проєкт побачать глядачі в кожній частині України.

В шоу беруть участь топові танцівники найвідоміших перформансів України. «Танцюй зі мною, Україно» — це унікальне дійство на великій сцені, що об’єднає неймовірну хореографію та стендап Євгена Кота, а також грацію Наталі Татарінцевої!

Їх кохання створить вібрації які проникнуть в серця кожного глядача, аби залучити щонайбільше людей танцювати заради життя.

На глядачів чекатимуть не лише високоякісні постановки, а й сенсаційні зізнання. Шоу складатиметься з трьох блоків: «Танцюй», «Зі мною», «Україно», у кожному з яких глядачі відкриють для себе глибокі сенси. Особливий блок буде присвячений українській культурі та нашій самоідентифікації.

Запрошуємо до Танцю! Частина прибутку буде направлена на благодійність!

Квитки на танцювальне шоу можна придбати за посиланням.