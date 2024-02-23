Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура, Афіша

До Кременчука з авторським танцювальним шоу приїде Євген Кот (афіша)

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 116

 

Відбудеться захід у Міському палаці культури 20 березня

20 березня о 18.00 на сцені Кременчуцького міського палацу культури танцюватиме Євген Кот.

Топовий хореограф-постановник, режисер, переможець проєктів «Танцюють всі», «Танці з зірками» та суддя шоу «Україна має талант», «Танці World of dance» Євген Кот вирушає в тур Україною з власним авторським танцювальним шоу «Танцюй зі мною, Україно». Довгоочікуваний проєкт побачать глядачі в кожній частині України.
В шоу беруть участь топові танцівники найвідоміших перформансів України. «Танцюй зі мною, Україно» — це унікальне дійство на великій сцені, що об’єднає неймовірну хореографію та стендап Євгена Кота, а також грацію Наталі Татарінцевої!
Їх кохання створить вібрації які проникнуть в серця кожного глядача, аби залучити щонайбільше людей танцювати заради життя.
На глядачів чекатимуть не лише високоякісні постановки, а й сенсаційні зізнання. Шоу складатиметься з трьох блоків: «Танцюй», «Зі мною», «Україно», у кожному з яких глядачі відкриють для себе глибокі сенси. Особливий блок буде присвячений українській культурі та нашій самоідентифікації.

Запрошуємо до Танцю! Частина прибутку буде направлена на благодійність!

Квитки на танцювальне шоу можна придбати за посиланням.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук афіша МПК концерт танці
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх