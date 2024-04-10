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Кременчужанку Ларису Дзюбу нагородили почесним знаком «За заслуги перед містом»

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 211

 

Жінка пропрацювала у галузі соціального захисту населення з вересня 1995 року

Сьогодні, 10 квітня, на сесії Кременчуцької міської ради нагородили почесним знаком «За заслуги перед містом» Ларису Дзюбу, яка пропрацювала у галузі соціального захисту населення з вересня 1995 року.

На сайті мерії йдеться, що вона пройшла трудовий шлях від інспектора з праці та соціального захисту населення до заступника директора департаменту – директора територіального центру соціального обслуговування Автозаводського району.

За її ініціативи з 2016 року на Молодіжному запрацювала філія територіального центру, а у 2009 році у Кременчуці вперше на Полтавщині впровадили соціально-педагогічну послугу для пенсіонерів «Університет третього віку».

Понад 10 років Лариса Дзюба займалася організацією літнього відпочинку громадян поважного віку у спортивно-оздоровчому комплексі «Супутник». Там щороку оздоровлювалися понад 1 000 пенсіонерів.

За сприяння Лариси Дзюби у територіальному центрі створене і працює відділення «Центр соціально-психологічної адаптації учасників бойових дій та членів їх сімей».

– Особливі слова вдячності хочу сказати своїм колегам з територіального центру Автозаводського району за їх підтримку, вирішення багатьох питань соціального захисту населення не тільки кременчужан, пенсіонерів Автозаводського району, а й всього міста. Я 21 рік пропрацювала у цьому колективі, люди дуже порядні, доброзичливі, як девіз нашого центру: «Людяність, чуйність і теплота», – сказала Лариса Дзюба під час нагородження.

Коли Віталій Малецький вручав жінці нагороду, то наголосив, що вона вміє готувати найсмачніші голубці.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Почесний знак За заслуги перед містом Департамент соціального захисту населення територіальний центр Територіальний центр соціального обслуговування
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