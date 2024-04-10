Віктор КРУК
Чи можлива демобілізація без посилення мобілізації, і як це може привести до поразки у війні та втрати державності
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач, Відключення світла

Ціни на пальне на полтавських заправках все ще ростуть — Мінфін

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 98

 

Актуальні ціни різних мереж автозаправних станцій Полтавщини

У середу, 10 квітня, на полтавських заправках спостерігаються різні ціни на пальне. Бензин та дизельне паливо продовжує дорожчати, ціна на автогаз тримається на рівні попередніх днів. За рейтингом аналітиків, найбільше водіям доведеться заплатити за пальне на заправках в мережі SOCAR, ОККО та WOG, а найдешевше заправити машину можна на БРСМ-Нафта та УкрнафтаЦіни на бензин та дизпаливо знижувалися поступово із середини листопада, здешевшання газу спостерігалося з початку грудня. Зараз же поступове зростання цін на пальне спостерігається із середини лютого.

Директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн називає причину збільшення ціни на пальне, зокрема автогазу.

За його словами, газ може здорожчати до 3 грн за л. Пов’язано це з тим, що при імпорті палива доведеться об'їжджати польську ділянку кордону.

— По скрапленому газу ми не очікували взагалі підйому цін, оскільки дуже великі запаси газу і дуже велике постачання. Але блокада все змінила. Ми дуже багато купуємо газу в Польщі і переважно газ транспортується саме газовозами. Коли трейдери будуть Польщу цю переїжджати для того, щоб пересікти кордон у Словаччині, і в Угорщині, і в Румунії, то це коштує до 3 гривень на літр. Саме це сьогодні тисне на ціни, саме це призвело до подорожчання оптових цін і все більше тисне на роздріб, — говорить Сергій Куюн.

Сергій Куюн додає, що восени здорожчання автогазу було через дефіцит пального, оскільки 30% імпорту було заблоковано. Але зараз дефіциту на пальне не буде.  

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 10.04.2024 р.

Вид палива

Ціна (грн)

Зміна ціни

Зміна у %

Бензин А-95 преміум

57,79

 +0,17 +0,289%

Бензин А-95

54,58

 0,00 0%

Бензин А-92

51,73

0,00

0%

Дизельне пальне

55,36

 +0,11 +0,201%

Газ автомобільний

28,06

 0,00 0%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 10.04.2024 р.

Оператор

А-95+

А-95

А-92

Дизельне пальне

Газ

BVS

56,99

54,99

 51,99

54,99

27,69

Marshal


52,40

50,40

52,40

26,80 

SOCAR

60,99


59,99

29,49

WOG

59,99

57,99

 

57,99

29,48

Авіас

53,39

52,89

50,89

53,49

27,54

Автотранс

54,98 

 53,98

54,98

27,68

БРСМ-Нафта

51,99

 

51,99

27,49

ОККО

59,99

57,99

 

57,99

29,49

Укрнафта

55,40

53,40

51,40 

54,40

26,90
0
Автор: Яна Гудзь
Теги: заправки АЗС ціни пальне бензин дизельне паливо автогаз
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх