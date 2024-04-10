У Полтаві судитимуть чоловіка, який 15 разів погрожував підірвати адмінбудівлю

Сьогодні, 16:18 Переглядів: 169

І все це за 3,5 години

У Полтаві судитимуть 47-річного псевдомінера. Чоловік погрожував підірвати адмінбудівлю, про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, 10 лютого 2024 року чоловік 15 разів зателефонував у поліцію з особистого телефону. З 6.00 протягом трьох з половиною годин полтавець телефонував у поліцію з погрозами підірвати адмінбудівлю.

Пресслужба прокуратури повідомляє, що також чоловік виправдовував агресію Росії проти України, вихваляв нападників.

Чоловіку оголосили підозру за ч. 2 ст. 259, та ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

Матеріали справи передані до суду.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили. Нагадаємо, що в січні «замінували» приміщення «Видавничого дому «Приватна газета» та «Телеграфа».