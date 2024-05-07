Через негоду на Полтавщині без світла 6620 абонентів — Пронін

Через негоду на Полтавщині тимчасово без світла 6620 абонентів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
За його словами, пориви вітру спричинили аварійні відключення у Гадяцькій, Кременчуцькій, Новосанжарській, Полтавській та Решетилівській громадах.
Нагадаємо, що за повідомленням АТ «Полтаваобленерго», з 14.50 тимчасово відсутня електроенергія для споживачів на вул. Велика набережна у Кременчуці. Гідрометцентр попереджає, що грози в Полтавській області йтимуть до кінця доби.
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