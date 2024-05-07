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Уряд продовжив на місяць відстрочку від мобілізації тим, хто отримав «бронь» від Мінекономіки

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 357

 

Бронюванням займаються не ТЦК та СП, а Міністерство економіки

Військовозобов’язаним, які отримали бронювання за рішенням Міністерства економіки, автоматично продовжили термін відстрочки іще на місяць.

Про це повідомив у своєму Телеграм представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Терміни бронювань автоматично продовжать, лише тим, у кого вони не закінчилися на день ухвалення рішення.

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Нагадаємо, речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» розповів, чому не можна забронювати деяких військовозобов’язаних та як на це впливає їхня військово-облікова спеціальність. Він також пояснив, що ТЦК та СП не займаються бронюванням військовозобов’язаних, а лише робить записи та вносить зміни в облікові дані після проведення бронювання.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП бронювання Міністерство економіки ТЦК
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