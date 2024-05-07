Уряд продовжив на місяць відстрочку від мобілізації тим, хто отримав «бронь» від Мінекономіки

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 357

Військовозобов’язаним, які отримали бронювання за рішенням Міністерства економіки, автоматично продовжили термін відстрочки іще на місяць.

Про це повідомив у своєму Телеграм представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Терміни бронювань автоматично продовжать, лише тим, у кого вони не закінчилися на день ухвалення рішення.

Дві категорії чоловіків, яких ТЦК заборонено бронювати від призову по мобілізації

Нагадаємо, речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» розповів, чому не можна забронювати деяких військовозобов’язаних та як на це впливає їхня військово-облікова спеціальність. Він також пояснив, що ТЦК та СП не займаються бронюванням військовозобов’язаних, а лише робить записи та вносить зміни в облікові дані після проведення бронювання.