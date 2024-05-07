На Полтавщині поліція піймала 63-річного браконьєра

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6 травня, близько 10.30, під час патрулювання Миргородського району дільничні офіцери поліції побачили 63-річного місцевого жителя, який займався незаконною риболовлею у селі Попівка. Він використовував заборонене знаряддя лову для вилову риби на місцевому ставку.

Наразі правоохоронці встановлюють суму збитків, завданих державі.

Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду).

Нагадаємо, що з 1 квітня на водних об’єктах України діє нерестова заборона на вилов біоресурсів.