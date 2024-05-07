Які документи потрібні для проходження МСЕК для встановлення інвалідності — постанова Кабміну

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 342

Уряд визначив перелік документів, які потрібно подавати для проходження медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), яка встановлює або переглядає інвалідність. Про внесення зміни до постанови Кабміну та про перелік документів, які потрібно подавати, повідомили на «Урядовому порталі».

— Внаслідок війни збільшується кількість людей, які потребують встановлення інвалідності, значну частину серед них складають військовослужбовці. У зв’язку з цим визначено чіткий перелік документів, що подають пацієнти для проходження медико-соціальної експертизи, — зазначається у повідомленні уряду.

У Міністерстві охорони здоров’я зазначають, що це дозволить зменшити навантаження на людей та скоротить терміни оформлення документів для подачі до медико-соціальних експертних комісій.

Перелік загальних документів, які потрібно подавати для проходження медико-соціальної експертизи:

паспорт громадянина України (якщо паспорт у формі ID картки, то ще витяг з реєстру територіальної громади);

довідка про присвоєння реєстраційного номера платника податків;

для чоловіків від 18 до 60 років військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного) чи посвідчення про приписку до призовної дільниці або довідка ТЦК та СП про перебування на військовому обліку;

для людей, яких позбавляли особистої свободи внаслідок війни або інтернували в нейтральних державах — довідка про перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України.

Потім лікарські консультативні комісії (ЛКК) подають до МСЕК такі документи:

направлення на проходження МСЕК;

медичні документи, що стосуються захворювання чи стану (виписка з медичної картки);

результати лабораторних та інших досліджень, що підтверджують діагноз або стан і ступінь його важкості;

план медичної, професійної й індивідуальної реабілітації;

документи, що підтверджують причинний зв’язок з інвалідністю;

документи, що підтверджують безперервну тимчасову непрацездатність протягом 4-х місяців.

Деякі зміни в постанові Кабміну стосуються проходження МСЕК військовослужбовцями. Відтепер причинний зв’язок інвалідності, а також ступінь втрати працездатності колишніх військовослужбовців встановлюватиметься на підставі постанови військово-лікарської комісії (ВЛК), оформленої довідкою ВЛК, свідоцтвом про хворобу або протоколом засідання штатної ВЛК.

Ступінь втрати працездатності військовослужбовцям комісія встановлюватиме після закінчення їх лікування.

На підставі даних про втрату здоров’я МСЕК має розробляти програму медичної, професійної та соціальної реабілітації.

Уряд запевняє, що зазначені зміни дозволять «удосконалити процедуру проходження медико-соціальної експертизи для встановлення інвалідності».

Зазначимо, що проходження медико-соціальної експертизи не залежить від місця проживання. Направлення на проходження МСЕК можна отримати у закладі охорони здоровʼя за місцем проходження лікування або у сімейного лікаря.