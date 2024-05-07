Які документи потрібні для проходження МСЕК для встановлення інвалідності — постанова Кабміну

Уряд визначив перелік документів, які потрібно подавати для проходження медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), яка встановлює або переглядає інвалідність. Про внесення зміни до постанови Кабміну та про перелік документів, які потрібно подавати, повідомили на «Урядовому порталі».
У Міністерстві охорони здоров’я зазначають, що це дозволить зменшити навантаження на людей та скоротить терміни оформлення документів для подачі до медико-соціальних експертних комісій.
Перелік загальних документів, які потрібно подавати для проходження медико-соціальної експертизи:
Потім лікарські консультативні комісії (ЛКК) подають до МСЕК такі документи:
Деякі зміни в постанові Кабміну стосуються проходження МСЕК військовослужбовцями. Відтепер причинний зв’язок інвалідності, а також ступінь втрати працездатності колишніх військовослужбовців встановлюватиметься на підставі постанови військово-лікарської комісії (ВЛК), оформленої довідкою ВЛК, свідоцтвом про хворобу або протоколом засідання штатної ВЛК.
Ступінь втрати працездатності військовослужбовцям комісія встановлюватиме після закінчення їх лікування.
На підставі даних про втрату здоров’я МСЕК має розробляти програму медичної, професійної та соціальної реабілітації.
Уряд запевняє, що зазначені зміни дозволять «удосконалити процедуру проходження медико-соціальної експертизи для встановлення інвалідності».
Зазначимо, що проходження медико-соціальної експертизи не залежить від місця проживання. Направлення на проходження МСЕК можна отримати у закладі охорони здоровʼя за місцем проходження лікування або у сімейного лікаря.
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