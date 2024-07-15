На Полтавщині у пожежі загинув чоловік

Сьогодні, 20:20 Переглядів: 88

У Кобеляках в приватному будинку сталась пожежа. Всередині будівлі рятувальники знайшли тіло господаря. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини 15 липня.

Подія сталась 13 липня. Чоловіка знайшли після ліквідації пожежі. Його тіло направили на медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Наразі поліція спільно із ДСНС встановлюють причину загоряння. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Кобеляках велосипедист зіткнувся з автівкою — чоловік отримав травми