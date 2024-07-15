«Сумуємо за містом, сумуємо за морем». У Кременчуці провели акцію на підтримку міста-побратима Бердянськ

Вчора, 21:05 Переглядів: 177

Місто перебуває в російській окупації з 27 лютого 2022 року

15 липня Кременчуці провели акцію на підтримку міста-побратима Бердянськ, який нині перебуває у російській окупації. Захід організували у День української державності. Біля приміщення міської ради у сквері Поштовому відкрили символічну алею солідарності з Бердянськом.

На алеї розмістили арт-об’єкти — жовті металеві «їжаки». За словами депутатки міської ради Зінаїди Проценко, такий колір символізує рух опору українців проти російської окупації. Меморіали мають привернути увагу громадськості Кременчука, розповідає депутатка.

Житель Бердянська Юрій Риков — диякон у лютеранській церкві. З окупованого міста чоловік виїхав у грудні 2023 року.

— Окупація зробила неможливим молитися голосно за те, що ми хотіли б молитися і я вимушений був виїхати. Маємо нагадати про те, що ми не кидаємо тих людей, які там залишилась про те, що ми пам’ятаємо про них, — розповідає священнослужитель.

Родина Осіпових переїхала з Бердянська на початку повномасштабної війни Росії проти України.

— Виїжджати було складно. Бої йшли під Бердянськом. Всі евакуаційні рейси, що йшли, вони йшли з Маріуполя через Бердянськ, — розповідає Віталій Осіпов.

Олена Осіпова додає, що вже на той час у місті не було інтернету і зв’язку — «якщо йшли автобуси — це треба було знати час і як дістатися туди, тому важко було». Виїжджали всією родиною — вона, її чоловік Віталій, 2 дітей і онучка.

— Я працював у Бердянському педагогічному університеті, мали зв’язки з педагогічним коледжем у Кременчуці. Добре знав, підтримував зв’язки з колегами. Вони запросили сюди на початку війни, — розповідає Віталій.

Родина також має друзів у Горішніх Плавнях, які брали участь в антитерористичній операції (АТО — ред.). Познайомились ще у Запорізькій області, на початку війни родину переселенців прихистили у Горішніх Плавнях.

— Сумуємо за містом, сумуємо за морем. Бердянськ має свою родзинку — на яку дорогу ти не вийдеш — ти все одно прийдеш до моря, — розповідає Віталій.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни у Кременчуці розмістили білборди на підтримку Бердянська. Місто перебуває в російській окупації з 27 лютого 2022 року.