«Сумуємо за містом, сумуємо за морем». У Кременчуці провели акцію на підтримку міста-побратима Бердянськ

15 липня Кременчуці провели акцію на підтримку міста-побратима Бердянськ, який нині перебуває у російській окупації. Захід організували у День української державності. Біля приміщення міської ради у сквері Поштовому відкрили символічну алею солідарності з Бердянськом.
На алеї розмістили арт-об’єкти — жовті металеві «їжаки». За словами депутатки міської ради Зінаїди Проценко, такий колір символізує рух опору українців проти російської окупації. Меморіали мають привернути увагу громадськості Кременчука, розповідає депутатка.
Житель Бердянська Юрій Риков — диякон у лютеранській церкві. З окупованого міста чоловік виїхав у грудні 2023 року.
Родина Осіпових переїхала з Бердянська на початку повномасштабної війни Росії проти України.
Олена Осіпова додає, що вже на той час у місті не було інтернету і зв’язку — «якщо йшли автобуси — це треба було знати час і як дістатися туди, тому важко було». Виїжджали всією родиною — вона, її чоловік Віталій, 2 дітей і онучка.
Родина також має друзів у Горішніх Плавнях, які брали участь в антитерористичній операції (АТО — ред.). Познайомились ще у Запорізькій області, на початку війни родину переселенців прихистили у Горішніх Плавнях.
Нагадаємо, на початку повномасштабної війни у Кременчуці розмістили білборди на підтримку Бердянська. Місто перебуває в російській окупації з 27 лютого 2022 року.
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