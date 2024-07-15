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Кременчук, Культура

У кременчуцькій художній галереї відкриють одразу дві нові виставки

Вчора, 22:00 Переглядів: 114

Ще один місцевий художник стане особливим гостем заходу

17 липня у Кременчуцькій міській художній галереї відбудеться відкриття одразу двох виставок: «Не втомлююсь мріяти» Ірини Дзюби та «Знайомі обличчя» Миколи Горбаченка. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради. 

Ірина Дзюба у кожній зі своїх робіт передає власну і особливу історію. У роботах Миколи Горбаченка центральною темою робіт стане відображення людських емоцій та характерів через живопис. 

На експозиції ще один художник Валерій Радько представить триптих робіт, натхнених франшизою «Зоряні війни». Митець стане особливим гостем заходу, йдеться у повідомленні. 

Відкриття виставок відбудеться о 16:00 у Кременчуцькій міській художній галереї за адресою: вул. Коцюбинського, 4.

ПО ТЕМІ:

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Автор: Телеграф
Теги: галерея
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