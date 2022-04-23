У Кременчуці підтримали місто-побратим Бердянськ, який знаходиться в російській окупації

Сьогодні, 14:57 Переглядів: 165

По місту розмістили кілька білбордів

У Кременчуці розмістили кілька білбордів на підтримку міста-побратима Бердянськ. - Бердянськ - це Україна, - зображено на білбордах. Кременчуцьке серце разом з містом-побратимом. Нагадамо, що Бердянськ з 27 лютого знаходиться в російській окупації. Російські товари та «евакуація» до Криму: як живе місто-побратим Кременчука Бердянськ

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