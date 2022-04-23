У Кременчуці підтримали місто-побратим Бердянськ, який знаходиться в російській окупації
Сьогодні, 14:57
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По місту розмістили кілька білбордів
У Кременчуці розмістили кілька білбордів на підтримку міста-побратима Бердянськ.
- Бердянськ - це Україна, - зображено на білбордах. Кременчуцьке серце разом з містом-побратимом.
Нагадамо, що Бердянськ з 27 лютого знаходиться в російській окупації.
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