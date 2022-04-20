Російські товари та «евакуація» до Криму: як живе місто-побратим Кременчука Бердянськ

Сьогодні, 02:03 Переглядів: 105

Бердянськ Запорізької області перебуває під російською окупацією вже понад 50 днів. За цей час місто пережило дефіцит товарів, опинилося в інформаційній блокаді, через агресію військових РФ, переслідування та тортури затриманих активістів у місті перестали проводити проукраїнські мітинги, а з адміністративних будівель міста зняли українські прапори та герб. Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я» публікує дані про те, як змінюється життя в окупованому місті, про що містяни розповідають виключно на умовах анонімності через страх переслідувань з боку колаборантів або російських військових.

Ситуація на ринку

За інформацією місцевих жителів, в бердянських магазинах наразі є майже все необхідне, з’явилися навіть дефіцитні засоби гігієни.

- Те, чого немає в магазинах, можна купити з рук. Дуже багато людей продають товари з машин, з розкладних столиків. Тобто це перепродаж того, що вони або запасли раніше, або завезене якимось дивом у місто. Але ціни, щоправда, такі собі. Миючий засіб для посуду коштує 70-90 гривень, туалетний папір – 20 гривень, пральний порошок 100 гривень, – розповіла місцева жителька

Разом з цим на полицях побільшало російських товарів. Як пояснюють в магазинах, вони зараз начебто дешевше у закупівлі. До підприємців окупанти висунули умови: «зареєструвати» свою діяльність або припинити. Це активно обговорюють в місцевих телеграм-каналах.

Хто серед колаборантів?

У місцевих пабліках час від часу оприлюднюють прізвища тих, хто начебто погодився працювати з окупантами. В переліку – працівники поліції, держслужбовці та голови комітетів мікрорайонів.

- Кажуть, росіяни погрожували сім’ям поліцейських. Можливо, дійсно, не всі пішли на співпрацю за власним бажанням. Але таких, впевнений, теж вистачає. Тих, хто і матір рідну продати готовий, кому гроші не пахнуть, – на умовах анонімності поділився один жителів міста.

Також нещодавно стало відомо про захоплення бердянського хлібокомбінату та міськводоканалу. Після публікацій про призначення окупаційними силами проросійського керівництва міста, стала також з’являтися інформація про те, що влада Запорізької області «заморозила» рахунки деяких підприємств, зокрема водоканалу. Але цю інформацію спростували в телеграм-каналі комунального підприємства.

Стара музика, гімн радянський і ведучий голосом таким читає, як по радіо в дитинстві

Попри окупацію, бердянські ЗМІ й надалі інформують жителів про ситуацію у місті. Російські військові захопили радіо «Азовська хвиля», вигнавши працівників, і зараз транслюють свою інформацію, яку в місті, кажуть місцеві, більшість сприймає лише як російську пропаганду.

- Особливо нічого цікавого немає по цьому радіо. 16 квітня на «суботник» запрошували, оголошують про запис на «евакуацію» до Криму, прогноз погоди якась дівчина начитує. Ще рекламують свій телеграм-канал, який вже неодноразово блокували, тож підписників там небагато, – розповіли місцеві жителі.

Містяни кажуть, що довіряти інформації по захопленому радіо не варто, а говорячи про музичні заставки та манеру подачі інформації, згадують радянські часи: «Стара музика, гімн радянський і ведучий голосом таким читає, як по радіо в дитинстві. Назад в минуле».

Заблокована евакуація

Тривалий час колони автобусів з людьми, що хочуть евакуюватися на підконтрольну Україні територію, не пропускали в місто. Посадка відбувалася за кілька кілометрів від Бердянська – на кільцевій дорозі біля села Азовське. Але вже близько тижня «зелені коридори» зриваються.

За інформацією телеграм-каналу «Бердянськ зараз», у напрямку села Василівка дорогу розмило водою через сильні дощі. Виїхати через Оріхів неможливо – через активні бойові дії. За інформацією видання «Брд24», продовжити рух в бік Запоріжжя не можуть близько трьохсот автомобілів.

Водночас російські окупанти оголошують про запис на «евакуацію» до окупованого Росією українського Криму. Людям присвоюють «номери» і дотримуючись черги вивозять з міста.

- Дехто обирає Крим, щоб можна було втекти від війни разом з чоловіком, адже за кордон випускають лише жінок, дітей та пенсіонерів. Дехто далі поїде до родичів у Росію, є і такі, – розповідають бердянці.

Бердянськ перебуває в окупації з 27 лютого.

Після окупації місто залишилося без газопостачання, є постійні перебої з мобільним зв’язком та інтернетом. Містяни скаржаться на високі ціни, довгі черги біля банкоматів.

21 березня українські правоохоронці отримали інформацію про те, що у інтернет-мережі опубліковане відео з особою, яка представляється як Сауленко Олександр Федорович. Чоловік повідомляв, що «бере на себе повноваження» з управління містом через начебто «повне самоусунення чинної влади і небажання співпрацювати з військово-цивільною адміністрацією». Самопроголошеному «меру» висунули підозру у колабораціонізмі, повідомили в Офісі генпрокурора України.

P.S. Місяць тому, в середині березн, російські змі піблікували фото та відеоматеріали про захоплені катера, судна та кораблі, кі входть до складу Військово-морських сил України. Серед яких МБАК «Кременчук».