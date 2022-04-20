Російські товари та «евакуація» до Криму: як живе місто-побратим Кременчука Бердянськ

Бердянськ Запорізької області перебуває під російською окупацією вже понад 50 днів. За цей час місто пережило дефіцит товарів, опинилося в інформаційній блокаді, через агресію військових РФ, переслідування та тортури затриманих активістів у місті перестали проводити проукраїнські мітинги, а з адміністративних будівель міста зняли українські прапори та герб. Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я» публікує дані про те, як змінюється життя в окупованому місті, про що містяни розповідають виключно на умовах анонімності через страх переслідувань з боку колаборантів або російських військових.
За інформацією місцевих жителів, в бердянських магазинах наразі є майже все необхідне, з’явилися навіть дефіцитні засоби гігієни.
Разом з цим на полицях побільшало російських товарів. Як пояснюють в магазинах, вони зараз начебто дешевше у закупівлі. До підприємців окупанти висунули умови: «зареєструвати» свою діяльність або припинити. Це активно обговорюють в місцевих телеграм-каналах.
У місцевих пабліках час від часу оприлюднюють прізвища тих, хто начебто погодився працювати з окупантами. В переліку – працівники поліції, держслужбовці та голови комітетів мікрорайонів.
Також нещодавно стало відомо про захоплення бердянського хлібокомбінату та міськводоканалу. Після публікацій про призначення окупаційними силами проросійського керівництва міста, стала також з’являтися інформація про те, що влада Запорізької області «заморозила» рахунки деяких підприємств, зокрема водоканалу. Але цю інформацію спростували в телеграм-каналі комунального підприємства.
Попри окупацію, бердянські ЗМІ й надалі інформують жителів про ситуацію у місті. Російські військові захопили радіо «Азовська хвиля», вигнавши працівників, і зараз транслюють свою інформацію, яку в місті, кажуть місцеві, більшість сприймає лише як російську пропаганду.
Містяни кажуть, що довіряти інформації по захопленому радіо не варто, а говорячи про музичні заставки та манеру подачі інформації, згадують радянські часи: «Стара музика, гімн радянський і ведучий голосом таким читає, як по радіо в дитинстві. Назад в минуле».
Тривалий час колони автобусів з людьми, що хочуть евакуюватися на підконтрольну Україні територію, не пропускали в місто. Посадка відбувалася за кілька кілометрів від Бердянська – на кільцевій дорозі біля села Азовське. Але вже близько тижня «зелені коридори» зриваються.
За інформацією телеграм-каналу «Бердянськ зараз», у напрямку села Василівка дорогу розмило водою через сильні дощі. Виїхати через Оріхів неможливо – через активні бойові дії. За інформацією видання «Брд24», продовжити рух в бік Запоріжжя не можуть близько трьохсот автомобілів.
Водночас російські окупанти оголошують про запис на «евакуацію» до окупованого Росією українського Криму. Людям присвоюють «номери» і дотримуючись черги вивозять з міста.
P.S. Місяць тому, в середині березн, російські змі піблікували фото та відеоматеріали про захоплені катера, судна та кораблі, кі входть до складу Військово-морських сил України. Серед яких МБАК «Кременчук».
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер