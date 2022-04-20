На Полтавщині попрощалися з 4 військовослужбовцями

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Вчора, 19 квітня, у Полтаві біля Свято-Успенського Кафедрального Собору попрощалися з військовослужбовцями, які героїчно загинули у боротьбі з російськими загарбниками.

Прапорщик Дмитро Карасьов, 1973 року народження. Командир відділення розвідувального взводу окремої десантно-штурмової бригади.

Сержант Андрій Кривенко, 1981 року народження. Розвідник-кулеметник розвідувального взводу окремої десантно-штурмової бригади.

Молодший сержант Валентин Москівець, 1998 року народження. Бойовий медик розвідувального взводу окремої десантно-штурмової бригади.

Загинули розвідники 16 квітня під час виконання бойового завдання в Запорізькій області.

Також попрощалися з 40-річним сержантом Владиславом Пугачем, який загинув 17 квітня, захищаючи країну від російських окупантів.

Поховали захисників з усіма військовими почестями у громадах на Полтавщині.