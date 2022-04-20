На Полтавщині попрощалися з 4 військовослужбовцями

Вчора, 19 квітня, у Полтаві біля Свято-Успенського Кафедрального Собору попрощалися з військовослужбовцями, які героїчно загинули у боротьбі з російськими загарбниками.
Прапорщик Дмитро Карасьов, 1973 року народження. Командир відділення розвідувального взводу окремої десантно-штурмової бригади.
Сержант Андрій Кривенко, 1981 року народження. Розвідник-кулеметник розвідувального взводу окремої десантно-штурмової бригади.
Молодший сержант Валентин Москівець, 1998 року народження. Бойовий медик розвідувального взводу окремої десантно-штурмової бригади.
Загинули розвідники 16 квітня під час виконання бойового завдання в Запорізькій області.
Також попрощалися з 40-річним сержантом Владиславом Пугачем, який загинув 17 квітня, захищаючи країну від російських окупантів.
Поховали захисників з усіма військовими почестями у громадах на Полтавщині.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер