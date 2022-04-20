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Кременчук, Полтавщина, Воины света

На Полтавщині попрощалися з 4 військовослужбовцями

Сьогодні, 02:37 Переглядів: 1

 Вічна пам'ять Героям!

Вчора, 19 квітня, у Полтаві біля Свято-Успенського Кафедрального Собору попрощалися з військовослужбовцями, які героїчно загинули у боротьбі з російськими загарбниками. 

Прапорщик Дмитро Карасьов, 1973 року народження. Командир відділення розвідувального взводу окремої десантно-штурмової бригади. 

Сержант Андрій Кривенко, 1981 року народження. Розвідник-кулеметник розвідувального взводу окремої десантно-штурмової бригади.

Молодший сержант Валентин Москівець, 1998 року народження. Бойовий медик розвідувального взводу окремої десантно-штурмової бригади.

Загинули розвідники 16 квітня під час виконання бойового завдання в Запорізькій області.

Сьогодні на Полтавщині попрощаються з 23-річним військовим медиком Валентином Москівцем

Також попрощалися з 40-річним сержантом Владиславом Пугачем, який загинув 17 квітня, захищаючи країну від російських окупантів.

Поховали захисників з усіма військовими почестями у громадах на Полтавщині.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна воїни світла воины света
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