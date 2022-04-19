Сьогодні на Полтавщині попрощаються з 23-річним військовим медиком Ваентином Москівецем

Сьогодні, 02:33 Переглядів: 101

На російсько-українській війні загинув 23-річний військовий родом з Решетилівської громади Валентин Москівець. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила голова Решетилівської громади Оксана Дядюнова.

У 2019 році військовий закінчив з відзнакою Лубенське медичне училище за спеціальністю «медбрат», потім працював в обласній лікарні імені Скліфосовського. Згодом підписав контракт і пішов до війська. Служив у 81 бригаді військовим медиком за позивним «Док».

Панахиду за полеглим воїном проведуть сьогодні, 19 квітня у Свято-Успенському кафедральному соборі Полтави об 11.00, прощання з Валентином відбудеться о 15.00 в його рідному селі Хрещате Решетилівської громади.