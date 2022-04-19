На Житомирщині судитимуть настоятеля храму московського патріархату — обвинувачують у колабораціонізмі

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Парафіяни перенесли суперечку з вулиці до правоохоронних органів, де кваліфікували дії священнослужителя як колабораційну діяльність

На Житомирщині перед судом постане настоятель церкви московського патріархату. За даними слідства, він закликав парафіян підтримати збройну агресію росії проти України. Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що 64-річний священник у березні 2022 року під час спілкування на вулиці з місцевими жителями намагався переконати громаду, що влада рф нібито прислала армію, щоб «визволити українців від нацистів та бандерівців і захистити російськомовне населення братського народу».

Настоятель храму стверджував, що вбивають мирних жителів та руйнують їхні будинки не російські війська, а українські збройні сили.

Парафіяни перенесли суперечку з вулиці до правоохоронних органів, де кваліфікували дії священнослужителя як колабораційну діяльність, зазначають у прокуратурі.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно священника за фактом публічного заперечення здійснення збройної агресії проти України, публічних закликів до підтримки рішень та дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Йому загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 15 років.