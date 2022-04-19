Українці можуть і надалі виїжджати за кордон за внутрішніми паспортами - прикордонники

Сьогодні, 03:32 Переглядів: 51

Таке рішення ухвалено зважаючи на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану

Державна прикордонна служба продовжила можливість перетину кордону для громадян України за внутрішніми паспортами. Про це Держприкордонслужба повідомляє у фейсбуці.

- Можливість перетинання кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжено... Це стосується всіх громадян незалежно від областей, з яких вони прямують, - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що таке рішення ухвалено зважаючи на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт).

- Саме через гуманітарні обставини та за раніше досягнутими домовленостями з суміжними країнами співробітники прикордонного відомства здійснюватимуть пропуск громадян України, в тому числі і за внутрішнім паспортним документом, - додають у Держприкордонслужбі.