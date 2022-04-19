Українці можуть і надалі виїжджати за кордон за внутрішніми паспортами - прикордонники

Таке рішення ухвалено зважаючи на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану
Державна прикордонна служба продовжила можливість перетину кордону для громадян України за внутрішніми паспортами. Про це Держприкордонслужба повідомляє у фейсбуці.
Зазначають, що таке рішення ухвалено зважаючи на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт).
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер