У двох кременчужан виявили COVID-19

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Вчора, 19 квітня, у Кременчуці зареєстрували два нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли два чоловіка віком 55 і 74 роки. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Із вперше виявлених випадків захворювання один пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря та один пацієнт на стаціонарному лікуванні.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 6 пацієнтів.

Одужало 4 пацієнта, випадків смерті не зареєстровано.

Всього зареєстровано 24 038. Одужало 23 304. Померло 720