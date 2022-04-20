Майже Чорнобаївка: кременчужани у складі збірної України розгромили Хорватію

Сьогодні, 01:30 Переглядів: 81

Вчора, 19 квітня, національна збірна України з хокею здобула переконливу перемогу над суперниками з Хорватії в товариському матчі, який завершився в угорській столиці Будапешті. Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України. Це перша перемога для збірної під керівництвом Вадима Шахрайчука з 11-ти проведених поєдинків. Нарешті наша команда змогла матеріалізувати ту ігрову перевагу, яку мала в більшості попередніх матчів, у результат.

Україна – Хорватія – 11:0 (2:0, 1:0, 8:0)

Шайби: 1:0 – Литвинов (Морозов, Толстушко), 08:45. 2:0 – Фадєєв (М. Сімчук, Коренкчук, – більш.), 19:07. 3:0 – Міхнов (Андрущенко, Мазур), 25:14. 4:0 – Пересунько (більш.), 40:05. 5:0 – Коренчук (Толстушко, Мережко), 44:18. 6:0 – Морозов (Ворона), 45:17. 7:0 – Пересунько (Мазур, Благий), 48:32. 8:0 – Благий (Ворона), 52:55. 9:0 – Пересунько (Андрейків), 53:40. 10:0 – Коренчук (Гребеник), 53:54. 11:0 – Андрущенко (Ворона, Андрейків, – більш.), 57:04

Україна: Писаренко; Андрейків – Мережко, Пангелов-Юлдашев – Гребеник, Толстушко – Литвинов, Сисак; Благий – Німенко – Пересунько, Лялька – Фадєєв – Коренчук, Андрущенко – Мазур – Міхнов, Морозов – М. Сімчук – Бородай, Ворона. Тренер – Вадим Шахрайчук; асистент – Костянтин Сімчук

Хорватія: Росандіч; Тадіч – Крамаріч, Пузіч – Черовецкі, Бренчун – Чавловіч, Аліч – Буковіч; Канает – Добріч – Ярков, Сакіч – Фічур – Смолеч, Ведлін – Ідзан – Чунко, Дімітрієвіч – Бебек – Марінковіч. Тренер – Енніо Сачілотто

Кидки: 68 (25 + 19 +24) – 15 (6 + 6 + 3)

Штраф: 7/20 (2 + 0 + 5/20) – 17/20 (2 + 6 + 9)

Варто сказати, що наш тренерський штаб у порівнянні з попереднім матчем змінив повністю всі склади ланок – як трійки нападу, так і дуети оборонців. Збігу немає жодного. Крім того, у воротах сьогодні грав не Дмитро Кубрицький, а Сергій Писаренко, який у третьому своєму матчі за збірну записав до активу перший шат-аут. Звісно, не скажеш, що в Сергія було аж надто багато роботи, але кілька ефектних сейвів він зробив.

Українці володіли величезною перевагою впродовж усього матчу. Хорвати чинили опір впродовж перших двох періодів найперше завдяки надійності голкіпера Віліма Росандіча. Але в заключній третині зустрічі посипався й він. Хет-трик до свого активу записав Олександр Пересунько, дубль – Ілля Коренчук. Дебютною шайбою в складі нашої національної команди відзначився оборонець Іван Литвинов.

П’ять десятків українських вболівальників вітали найбільшу з 2010 року перемогу команди гучною овацією, гучно заспівавши на заключних хвилинах «Ще не вмерла…

Сьогодні, 20 квітня, о 19:40 за київським часом українці і хорвати зіграють у льодовому комплексі «Вашаш» ще один товариський матч.