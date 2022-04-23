Полтавці провели в останню путь двох земляків, які героїчно загинули в боях з окупантами

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 107

Про це повідомили інформаційне агентство Міноборони АрміяINFORM та Полтавський обласний ТЦК та СП у Facebook

Сьогодні, 23 квітня, на Соборному майдані в Полтаві попрощалися з захисниками України, які героїчно загинули в боях з російськими окупантами.

Відправив панахиду за загиблими воїнами архієпископ Полтавський і Кременчуцький Владика Федір.

Батьки, рідні, сотні містян і бойові побратими провели в останню путь двох земляків, які віддали своє життя заради вільної України.

Сержант Олег Кулаковський, 1982 року народження. Командир відділення підвозу та перевезення мінометної батареї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув десантник 24 березня під час важкого бою в районі міста Охтирка, що на Сумщині.

Солдат Сергій Страшко, 1997 року народження. Механік-водій окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка. Загинув танкіст 18 квітня під час жорстокого бою з ворогом.

Вічна пам'ять полеглим воїнам і щирі співчуття рідним загиблих захисників України.