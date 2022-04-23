США скликає конференцію військових лідерів західних країн, щоб обговорити підтримку України

Міністр оборони США Ллойд Остін скликає на зустріч представників міністерств оборони та військових лідерів з близько 40 країн. Зустріч має відбутися 26 квітня на базі ВПС США «Рамштайн» у Німеччині. На конференції планують обговорити негайні та довгострокові потреби України в сфері обороні. Про це повідомляє Associated Press.
Прессекретар Пентагону Джон Кірбі вчора заявив, що на конференцію запросили близько 40 країн, серед яких більшість країни-члени НАТО, хоча сама зустріч проходить не під егідою Альянсу.
Зустріч відбудеться на тлі російських повідомлень про початок другої фази війни в Україні. Представники військових відомств західних країн обговорять шляхи продовження постачання зброї та іншої військової допомоги України.
Станом на сьогодні, вже понад 20 країн підтвердили свою участь у конференції.
Про це повідомило німецьке видання Bild.
На конференції будуть обговорюватися не тільки оборонні потреби України для боротьби проти рф, але і на перспективу - для зміцнення української армії.
Варто зауважити, що сьогодні в ефірі телемарафону телемарафону радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому Україну не влаштовує підписання Мінська-3.
А вчора в ефірі телемарафону Михайло Подоляк заявив, що переговори із країнами-партнерами щодо гарантій безпеки для України завершаться протягом тижня. Він говорив, що наразі тривають консультації із країнами щодо гарантій, які вони можуть взяти на себе.
Отже, можна спрогнозувати, що саме ці питання й будуть обговорюватись представниками міністерств оборони та військовими лідерами західних країн 26 квітня у Німеччині.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер