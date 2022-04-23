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Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

США скликає конференцію військових лідерів західних країн, щоб обговорити підтримку України

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 439

 

Вже понад 20 країн підтвердили участь їх представників у цій зустрічі

Міністр оборони США Ллойд Остін скликає на зустріч представників міністерств оборони та військових лідерів з близько 40 країн. Зустріч має відбутися 26 квітня на базі ВПС США «Рамштайн» у Німеччині. На конференції планують обговорити негайні та довгострокові потреби України в сфері обороні. Про це повідомляє Associated Press.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі вчора заявив, що на конференцію запросили близько 40 країн, серед яких більшість країни-члени НАТО, хоча сама зустріч проходить не під егідою Альянсу.

Зустріч відбудеться на тлі російських повідомлень про початок другої фази війни в Україні. Представники військових відомств західних країн обговорять шляхи продовження постачання зброї та іншої військової допомоги України.

Станом на сьогодні, вже понад 20 країн підтвердили свою участь у конференції.

Про це повідомило німецьке видання Bild.

На конференції будуть обговорюватися не тільки оборонні потреби України для боротьби проти рф, але і на перспективу - для зміцнення української армії.

Варто зауважити, що сьогодні в ефірі телемарафону телемарафону радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому Україну не влаштовує підписання Мінська-3.

- Для нас важливо юридично правильно вийти з війни та після цього не отримати Мінськ-3 чи Мінськ-4. Якщо ми отримаємо тимчасове перемир'я, як Мінськ-3, наприклад, то ми отримаємо через деякий час знову війну. Ми хочемо отримати такий договір, щоб поряд із нами стояли країни, які будуть гарантами того, що наступного разу, коли у росії виникне питання які вони «великі», «велика нація», щоб у них цей комплекс неповноцінності не провокував війну наступного разу. Ми хочемо договір щодо гарантій безпеки, - пояснив він.

А вчора в ефірі телемарафону Михайло Подоляк заявив, що переговори із країнами-партнерами щодо гарантій безпеки для України завершаться протягом тижня. Він говорив, що наразі тривають консультації із країнами щодо гарантій, які вони можуть взяти на себе.

- Безумовно, там будуть різні пакетні гарантії. Для нас важливими є поставки зброї, закриття неба, військові консультації та засоби для швидкої закупівлі додаткового озброєння. Я думаю, що ці питання протягом максимум тижня можуть бути завершені, - заявив радник.

Отже, можна спрогнозувати, що саме ці питання й будуть обговорюватись представниками міністерств оборони та військовими лідерами західних країн 26 квітня у Німеччині.



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Автор: Віктор Крук

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Теги: США допомога ЗСУ конференція НАТО
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