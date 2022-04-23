Окупанти завдали удару по Одесі крилатими ракетами — пошкоджені об'єкти інфраструктури (додано)

Сьогодні, 16:39 Переглядів: 2 173

Про це повідомили в Одеській міській раді та ОК «Південь»

Сьогодні, 23 квітня, російсько-окупаційні війська обстріляли Одесу. За попередніми даними, одна з ракет влучила у житловий будинок, у результаті чого почалася пожежа.

О 13:20 в Одесі та області оголосили повітряну тривогу. За десять хвилин містяни чули вибухи. Після чого з'явилася інформація щодо пошкодження житлового будинку. На місці працюють екстрені служби. Даних про жертв і постраждалих поки що немає.

Військова адміністрація закликає громадян не фотографувати подію та не викладати світлини у соцмережі.

В оперативному командуванні «Південь» зазначили, що ракети влучили в об'єкти інфраструктури.

Місцеве видання «Думская» повідомляє, що удар було завдано 6 крилатими ракетами. Мешканці міста чули вибухи у різних районах. Повідомляється, що це були як «прильоти», так і «відльоти» - працювала наша ППО.

Наразі відомо, що кілька ракет вдалося збити. Містяни бачили вибухи в небі і падіння уламків.

Сьогодні зранку речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що російські загарбники вивели з кримської бази у Чорне море чотири підводні човни. Субмарини мають здатність випускати крилаті ракети з глибини до 50 метрів, тому ймовірність ракетних ударів з моря збільшилась.

- Знаємо, що ворог вивів на патрулювання в Чорне море чотири субмарини, озброєні крилатими ракетами типу «Калібр». Тому ймовірність завдання ракетних ударів залишається високою, — зазначив Братчук.

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За інформацією керівника Офісу президента Андрія Єрмака, внаслідок обстрілу Одеси пʼятеро укранців загинуло та 18 поранено. Серед загиблих – тримісячна дитина.

- Рятувальні роботи продовжуються, кількість жертв може зрости, - повідомив Андрій Єрмак.



