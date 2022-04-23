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Кременчук, Надзвичайні новини, Україна, Світ

В Єрусалимі у храмі Гробу Господнього напередодні Великодня зійшов Благодатний вогонь

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 358

 

Далі Благодатний вогонь розвезуть до різних країн світу

В Єрусалимі в храмі Гробу Господнього напередодні Великодня зійшов Благодатний вогонь.

Близько 14.30 за київським часом у каплиці Гробу Господнього відбулася церемонія сходження Благодатного вогню.

Церемонія пройшла без інцидентів, і священики винесли Вогонь для вірян, які запалювали його на свої свічки. 

Далі вогонь планують розвезти в лампадках на літаках до різних країн світу, де на нього чекають місцеві парафії християн східного обряду. Про це повідомляє Суспільне

Цьогоріч ізраїльська поліція дозволила лише 1800 вірянам зайти до храму для участі в церемонії та ще 2200 чекати назовні на вулицях Старого міста. Таке рішення пов’язане з трагедією, яка сталась 30 квітня 2021 року під час паломництва ультра-ортодоксальних юдеїв до гори Мерон неподалік Єрусалима. Тоді в натовпі загинули 45 людей і ще десятки зазнали важких поранень.

Християни східного обряду чекають на сходження Благодатного вогню щороку у Велику суботу перед Великоднем. Вогонь символізує перемогу Воскресіння Христа та світла над земним злом.

Сам чин сходження Вогню проводять священики грецького Єрусалимського патріархату та Єрусалимського патріархату Вірменської апостольської церкви.

Серед православних вірян існує повір’я, що в рік, коли не зійде Благодатний вогонь, стане роком Другого пришестя Ісуса Христа й кінцем земного світу.

 

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Автор: Віктор Крук

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Теги: Великдень вогонь православні
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