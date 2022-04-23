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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Знищено командний пункт 49 російської армії – два генерали вже на концерті Кобзона

Сьогодні, 17:41 Переглядів: 777

 

Благодатний вогонь від ЗСУ палить окупантів у Херсонській області

Вчора, 22 квітня, Збройні сили України нанесли нищівного удару по передовому пункту управління 49-ї загальновійськової армії російських окупаційних військ. Всупереч бойовим настановам та здоровому глузду свій командний пункт рашисти розмістили на незначній відстані від лінії бойового зіткнення у Херсонській області.

В результаті ураження передового пункту управління знищено два генерали, а ще один отримав важкі поранення і у критичному стані евакуйований в тил. Отже він невдовзі може приєднатися до своїх друзів на концерті Кобзона.

Про це щойно повідомило Головне управління розвідки Міноборони України у своєму Фейсбуці. Персональні дані знищених генералів українські розвідники уточнюють.

- Воєнна розвідка продовжує пошук важливих цілей для завдання максимальної шкоди окупантам на нашій Українській землі!

Слава Україні!, - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

Напередодні радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в інтерв’ю російському правозахиснику Марку Фейгіну повідомив, що ЗСУ провели успішну операцію у Херсонській області та «накрили» передовий командний пункт в якому перебувало з півсотні російських офіцерів.

- Це покруче Чорнобаївки буде. Там було 50 старших російських офіцерів. Доля їх невідома, але думаю, що сумна. Вибухало довго. Передовий командний пункт. Як би ще один командувач армією не додався, - зауважив Арестович.
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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна російські окупанти Міноборони розвідка вогонь
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