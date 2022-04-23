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Де і за якими цінами можна купити великодні паски у Кременчуці

Сьогодні, 14:25 Переглядів: 571

 

Чи, можливо, краще спекти самому?

Великдень вже завтра, і його незмінний смачний атрибут — це паски. То що ж торгові точки можуть запропонувати кременчужанам? «Кременчуцький ТелеграфЪ» пройшовся по магазинах і кафе міста, зробив фото і промоніторив ціни на великодню випічку.

Скільки коштує купити готову паску

Більш простенькі, а отже дешевші вироби можна знайти у супермаркетах.

У «Маркетопті» у залежності від ваги можна купити паски від різних виробників від 16,50 грн до 48,40 грн.

Приблизно стільки ж за них просять у АТБ: 23,80-57,20 грн. Паска власного виробництва у 200 г коштує 30,70 грн.

У «Сільпо» можна придбати великодню випічку за 23-67 грн. Маленька сирна пасочка, виготовлена у магазині, обійдеться у 22 грн.

Непогані розцінки пропонує «Вацак»: за панетон вагою 500 г та паску вагою 450 г треба буде заплатити по 116 грн.

А от ціни у кафешках на порядок вищі, але і великодня випічка виглядає більш вишукано.

Наприклад, у «Львівській майстерні шоколаду» за 300-грамову паску просять 150 грн.

У Rock Kava ціни від 140 до 250 грн за готові вироби у 400-600 г.

У «Кофані» паски коштують від 45 до 135 грн – теж непогано.

В «Ілоні» є досить великий вибір, а ціни стартують від 45 грн, найдорожча обійдеться у 195 грн.

У кафе Crumble паски продають за 250-350 грн у залежності від розміру.

У Love Cake ціни ось такі, а великодня випічка загорнута у жовто-блакитний папір – патріотично!

Які інгрідієнти знадобляться для випікання

А якщо пекти самому? ТЪ переглянув у магазинах і ціни на традиційні продукти, які використовують для випікання пасок вдома.

У супермаркетах Кременчука борошно нині коштує 29-40 грн за 2 кг.

Сухі дріжджі в магазинах вартують 6-10 грн за пакетик.

Молоко в торговельних мережах продають за ціною від 30 грн за літр.

Цукор можна купити приблизно за 27 грн за кілограм.

Яйця — від 20 грн за десяток. В одному з магазинів АТБ ми взагалі побачили пусті полиці, яйця «розмели».

Вартість пачки масла (200 г) – в середньому 53-57 грн.

Родзинки, які часто додають у тісто під час приготування паски, коштують 24 грн за 150 г.

І нарешті декор. Кольорова посипка для вершечка паски надзвичайно різноманітна у магазинах – і ціна на неї різна (від 6 до 23 грн).

Хтось верхівку паски полюбляє змащувати збитим білком з цукром, який готує сам, хтось використовує білу чи кольорову глазур, яка коштує в середньому 8 грн за пакетик.

Що ж, купувати готову великодню випічку чи зробити паску самому, вирішувати тільки вам. Голосуйте під цим матеріалом, який варіант ви обрали цьогоріч.

На 11,7% подорожчала паска: Великодній кошик 2022 відчутно подорожчав
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Автор: Катерина Турубара

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Теги: паски випічка Великдень ціни

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