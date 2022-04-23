23 квітня комендантська година у Кременчуці почнеться на годину пізніше

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 739

У ніч із суботи на неділю комендантська година у Кременчуці (і на Полтавщині) почнеться на годину пізніше і триватиме з 23.00 до 5.00. Про це повідомив мер Віталій Малецький. У цей час потрібно залишатися вдома. Виходити можна лише у разі повітряної тривоги, щоб пройти в укриття.

Великодню службу проводимо вдома – і вночі, і вдень. Всеношну транслюватимуть в ефірі національного телемарафону. Також буде трансляція на Facebook-сторінці «Кременчуцьких новин» зі Свято-Миколаївського собору в Кременчуці, - написав Малецький у фейсбуці.

Освячувати паски можна буде після закінчення комендантської години, після 5.00, якщо не буде повітряних тривог. Прохають не йти великими групами, уникати скупчення людей. Шикування у кілька рядів навколо храмів не допускається – за цим пильно слідкуватимуть правоохоронці.

На Великдень, 24 квітня, у звичному режимі працюватимуть магазини, аптеки, АЗС, кав’ярні та інші заклади. Працюватиме і громадський транспорт. Можна гуляти у парках, але вживати алкоголь в громадських місцях та організовувати пікніки не можна. Краще святкувати вдома.

Комендантська година 24 квітня почнеться о 22.00 і закінчиться о 5.00 в понеділок, 25 квітня. Це буде робочий день!