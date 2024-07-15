Від завтра через вулицю Троїцьку почнуть курсувати маршрутки

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Рух для машин відкрили вже сьогодні

Завтра, 16 липня, маршрутні автобуси № 3Б, 11, 30 та 117 відновлюють рух через вулицю Троїцьку. Про це повідомили на телеграм-каналі Кременчук.Офіційний.

Про відновлення руху тролейбусів влада повідомить додатково.

Нагадаємо, 15 липня на перехресті вулиць Троїцька та Шевченка зі сторони вулиці Троїцької відкрили рух для машин. Робочі вже засипали розриті для ремонту теплотраси котловани, але асфальт ще не поклали.



