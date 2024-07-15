Де у вівторок цілий день не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 16 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

  • туп. 1-й Озерний, 4-8
  • туп. 2-й Озерний, 2/27-8
  • туп. 2-й Перекопський, 21
  • туп. 3-й Озерний, 3-8
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24
  • вул. Софії Русової, 9-72А
  • пров. Лютневий, 1-37
  • вул. Озерна, 3-21/5
  • пров. Озерний, 2/23-10
  • пр. Озерний, 3-10А
  • вул. Перекопська, 6-51Б
  • пров. Перекопський, 9А
  • вул. Садковська, 15/20-54
  • пров. Садковський, 2-56
  • туп. Садковський, 3/3-23
  • пров. Технічний, 1/14-29
  • туп. Айвазовського
  • вул. Андрія Ізюмова
  • пров. Андрія Ізюмова
  • пр-д Андрія Ізюмова
  • вул. Бажана
  • вул. Барвінкова
  • вул. Бориса Чичибабіна
  • вул. Бориса Урбанського
  • вул. Бузкова
  • вул. Василя Симоненка
  • вул. Володимира Баранова
  • вул. Володимира Винниченка
  • вул. Газопровідна
  • вул. Генерала Чайки
  • вул. Гетьманська
  • вул. Данила Галицького
  • вул. Експресівська
  • вул. Івана Нагнибіди
  • вул. Ігоря Сікорського
  • вул. Кобзарська
  • вул. Козацька
  • вул. Кропивницького
  • вул. Миколи Міхновського
  • вул. Новомиргородська
  • вул. Якова Петруся
  • вул. Полковника Оксанченка
  • вул. Соні Делоне
  • просп. Полтавський.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Арсенальна, 24/24, 26/1
  • пров. Арсенальний, 3-16
  • вул. Європейська, 44А-58/20
  • вул. Нагірна, 1/3-30А
  • туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27
  • вул. Сержанта Мельничука, 36
  • пров. Уласа Самчука, 3-41
  • вул. Чередницька, 22-39
  • вул. Велика набережна, 1-9
  • пров. Веселий, 16
  • вул. Деповська, 1-57
  • вул. Запорізька, 7-12
  • вул. Зинаїди Тулуб, 24А
  • вул. Миколи Кучми, 1/4-54
  • вул. Редутна, 27-48А
  • пров. Сковороди, 2-8
  • пров. Столярний, 32-57
  • пров. Бакинський, 9-12
  • пров. Барьєрний, 7-12
  • пров. Західний, 11, 12, 14
  • пров. Квітневий, 1-10
  • вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9
  • туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24
  • вул. Озерна, 3-13
  • туп. Озерний, 3/7-26/13
  • вул. Садковська, 15/20-30/15
  • пров. Садковський, 2-34А
  • туп. Садковський, 3/3-23
  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17
  • вул. Софіївська, 36А-38/19
  • вул. Небесної Сотні, 2
  • вул. Українська, 5
  • вул. Шевченка, 11, 13
  • вул. Джерельна, 16, 18
  • пров. Рівненський, 1-44
  • просп. Полтавський, 5-44/2
  • вул. Романа Шухевича, 5
  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
  • вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30
  • вул. Шістдесятників, 4А-15
  • вул. Правобережна, 45А-55/1
  • вул. Республіканська, 93А, 93
  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7
  • туп. 1-й Парковий, 3-8
  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10
  • туп. 2-й Парковий, 3-8/2
  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18
  • вул. Вагонна, 10-32
  • пров. Деповський, 1-23
  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г
  • пров. Житлобудівниий, 2/34-16
  • пр. Житлобудівниий, 3-20/11
  • вул. Кохнівська, 63-108
  • пров. Межовий, 9, 23
  • вул. Василя Симоненка, 90-112
  • вул. Генерала Чайки, 1
  • вул. Михайла Калачевського, 3, 5, 6, 9
  • вул. Чайковського, 24Б-95А
  • просп. Полтавський, 142-174
  • вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16
  • вул. Лейтенанта Покладова, 11/29
  • вул. Оксани Петрусенко, 18А
  • вул. Софіївська, 75
  • пров. Василя Барки, 3-22
  • вул. Володимира Винниченка, 3-20А
  • вул. Козацька, 15/22, 17/9
  • вул. Плеханова, 4, 14/2
  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17
  • вул. Софіївська, 36А-38/19
  • туп. 1-й Гайдамацький, 3-6
  • туп. 2-й Гайдамацький, 3-5
  • пров. Гайдамацький, 2/55-45
  • вул. Академіка Герасимовича, 55, 62
  • вул. Космонавтів, 47/2-86
  • вул. Михайлівська, 16/42-21
  • пров. Михайлівський, 1Б-20
  • вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37
  • пров. Пилипа Орлика, 2/53-24
  • вул. Чумацький Шлях, 45-67
  • вул. Володимира Івасюка, 31А, 54-56А
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 35-43
  • пр-д Михайла Старицького, 3-15
  • пров. Художній, 14-29А
  • вул. Художня, 12-57
  • пров. Яблуневий, 2-14
  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 4А
  • вул. Халаменюка, 4-8
  • вул. Соборна, 38, 40/2
  • вул. Академіка Герасимовича, 49, 51
  • вул. Гайдамацька, 11/21-32
  • вул. Кавалерійська, 8-49
  • пров. Олега Ольжича, 1-20
  • пров. Чигиринський, 2-31
  • вул. Кавалерійська, 26
  • вул. Богдана Хмельницького, 5, 5А
  • вул. Військова, 1/37-15
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 29
  • вул. Деповська, 56-63/5
  • вул. Миколи Кучми, 43-72
  • вул. Редутна, 77/2, 87/26
  • пров. Редутний, 10-29
  • пров. Столярний, 20-39
  • вул. Бориса Чичибабіна, 48-67А
  • просп. Полтавський, 245-275
  • вул. Соні Делоне, 33-40.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Бетонна, 3.

З 8.00 до 19.00

  • с. Потоки.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключень
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