Де у вівторок цілий день не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 16 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00 туп. 1-й Озерний, 4-8

туп. 2-й Озерний, 2/27-8

туп. 2-й Перекопський, 21

туп. 3-й Озерний, 3-8

пров. Кам'яногірський, 3/1-24

вул. Софії Русової, 9-72А

пров. Лютневий, 1-37

вул. Озерна, 3-21/5

пров. Озерний, 2/23-10

пр. Озерний, 3-10А

вул. Перекопська, 6-51Б

пров. Перекопський, 9А

вул. Садковська, 15/20-54

пров. Садковський, 2-56

туп. Садковський, 3/3-23

пров. Технічний, 1/14-29

туп. Айвазовського

вул. Андрія Ізюмова

пров. Андрія Ізюмова

пр-д Андрія Ізюмова

вул. Бажана

вул. Барвінкова

вул. Бориса Чичибабіна

вул. Бориса Урбанського

вул. Бузкова

вул. Василя Симоненка

вул. Володимира Баранова

вул. Володимира Винниченка

вул. Газопровідна

вул. Генерала Чайки

вул. Гетьманська

вул. Данила Галицького

вул. Експресівська

вул. Івана Нагнибіди

вул. Ігоря Сікорського

вул. Кобзарська

вул. Козацька

вул. Кропивницького

вул. Миколи Міхновського

вул. Новомиргородська

вул. Якова Петруся

вул. Полковника Оксанченка

вул. Соні Делоне

просп. Полтавський. З 8.00 до 17.00 вул. Арсенальна, 24/24, 26/1

пров. Арсенальний, 3-16

вул. Європейська, 44А-58/20

вул. Нагірна, 1/3-30А

туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27

вул. Сержанта Мельничука, 36

пров. Уласа Самчука, 3-41

вул. Чередницька, 22-39

вул. Велика набережна, 1-9

пров. Веселий, 16

вул. Деповська, 1-57

вул. Запорізька, 7-12

вул. Зинаїди Тулуб, 24А

вул. Миколи Кучми, 1/4-54

вул. Редутна, 27-48А

пров. Сковороди, 2-8

пров. Столярний, 32-57

пров. Бакинський, 9-12

пров. Барьєрний, 7-12

пров. Західний, 11, 12, 14

пров. Квітневий, 1-10

вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8

пров. Кам'яногірський, 3/1-24

вул. Озерна, 3-13

туп. Озерний, 3/7-26/13

вул. Садковська, 15/20-30/15

пров. Садковський, 2-34А

туп. Садковський, 3/3-23

вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17

вул. Софіївська, 36А-38/19

вул. Небесної Сотні, 2

вул. Українська, 5

вул. Шевченка, 11, 13

вул. Джерельна, 16, 18

пров. Рівненський, 1-44

просп. Полтавський, 5-44/2

вул. Романа Шухевича, 5

вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А

вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30

вул. Шістдесятників, 4А-15

вул. Правобережна, 45А-55/1

вул. Республіканська, 93А, 93

пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7

туп. 1-й Парковий, 3-8

пр. 2-й Кохнівський, 3-10

туп. 2-й Парковий, 3-8/2

пр. 3-й Кохнівський, 4-18

вул. Вагонна, 10-32

пров. Деповський, 1-23

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г

пров. Житлобудівниий, 2/34-16

пр. Житлобудівниий, 3-20/11

вул. Кохнівська, 63-108

пров. Межовий, 9, 23

вул. Василя Симоненка, 90-112

вул. Генерала Чайки, 1

вул. Михайла Калачевського, 3, 5, 6, 9

вул. Чайковського, 24Б-95А

просп. Полтавський, 142-174

вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16

вул. Лейтенанта Покладова, 11/29

вул. Оксани Петрусенко, 18А

вул. Софіївська, 75

пров. Василя Барки, 3-22

вул. Володимира Винниченка, 3-20А

вул. Козацька, 15/22, 17/9

вул. Плеханова, 4, 14/2

вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17

вул. Софіївська, 36А-38/19

туп. 1-й Гайдамацький, 3-6

туп. 2-й Гайдамацький, 3-5

пров. Гайдамацький, 2/55-45

вул. Академіка Герасимовича, 55, 62

вул. Космонавтів, 47/2-86

вул. Михайлівська, 16/42-21

пров. Михайлівський, 1Б-20

вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37

пров. Пилипа Орлика, 2/53-24

вул. Чумацький Шлях, 45-67

вул. Володимира Івасюка, 31А, 54-56А

наб. Лейтенанта Дніпрова, 35-43

пр-д Михайла Старицького, 3-15

пров. Художній, 14-29А

вул. Художня, 12-57

пров. Яблуневий, 2-14

вул. Лікаря О. Богаєвського, 4А

вул. Халаменюка, 4-8

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вул. Академіка Герасимовича, 49, 51

вул. Гайдамацька, 11/21-32

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пров. Чигиринський, 2-31

вул. Кавалерійська, 26

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вул. Військова, 1/37-15

вул. В’ячеслава Чорновола, 29

вул. Деповська, 56-63/5

вул. Миколи Кучми, 43-72

вул. Редутна, 77/2, 87/26

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вул. Бориса Чичибабіна, 48-67А

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вул. Соні Делоне, 33-40. З 8.00 до 18.00 вул. Бетонна, 3. З 8.00 до 19.00 с. Потоки.

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