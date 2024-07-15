На Кременчуччині затримали браконьєрів з уловом на 414 тисяч гривень: поліція порушила кримінальне провадження

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1

Рибу, човен та знаряддя лову правоохоронці вилучили як речові докази

У суботу, 13 липня, на Кременчуччині в акваторії Сулинської затоки місцеві браконьєри «наловили» риби майже на 414 тисяч гривень. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.

За даними правоохоронців, чоловіки за допомогою 12-ти сіток та дерев’яного човна спіймали близько 140 рибин — карасів, лящів, судаків, окунів, а також щуку та синця.

Своїми діями браконьєри нанесли рибному господарству країни збитків на майже 414 тисяч гривень.

На порушників правоохоронці склали адмінпротоколи, а також порушили кримінальне провадження. Рибу, човен та сітки слідчі вилучили як речові докази.

Нагадаємо, минулого тижня на Кременчуччині правоохоронці виявили чергового рибного браконьєра.