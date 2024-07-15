На Кременчуччині затримали браконьєрів з уловом на 414 тисяч гривень: поліція порушила кримінальне провадження

У суботу, 13 липня, на Кременчуччині в акваторії Сулинської затоки місцеві браконьєри «наловили» риби майже на 414 тисяч гривень. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.
За даними правоохоронців, чоловіки за допомогою 12-ти сіток та дерев’яного човна спіймали близько 140 рибин — карасів, лящів, судаків, окунів, а також щуку та синця.
Своїми діями браконьєри нанесли рибному господарству країни збитків на майже 414 тисяч гривень.
На порушників правоохоронці склали адмінпротоколи, а також порушили кримінальне провадження. Рибу, човен та сітки слідчі вилучили як речові докази.
Нагадаємо, минулого тижня на Кременчуччині правоохоронці виявили чергового рибного браконьєра.
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