Деяких українців хочуть позбавляти статусу ветерана війни — кого та за що

Кабінет Міністрів зареєстрував новий законопроєкт у Верховній Раді. Йдеться про позбавлення статусів ветерана війни за вчинення тяжкого злочину. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив, постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Він зазначив, що цей законопроєкт має на меті законодавчо визначити підстави для позбавлення наданого статусу:
Цих статусів хочуть позбавляти за вчинення умисного злочину проти основ національної безпеки України або встановленого порядку несення військової служби, або миру, безпеки людства та міжнародного порядку, або за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Тарас Мельничук пояснив, що законопроєкт пропонує доповнити статті 6, 7, 9, 10 та 10-1 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» новими частинами, які встановлюють повноваження Кабміну визначати порядок позбавлення статусу осіб, зазначених у цих статтях.
Крім того, за його словами, йдеться про доповнення ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» новою статтею 11-1, якою закріплено перелік підстав позбавлення статусу ветерана війни, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.
Як зазначив Мельничук, це може відбутися у разі наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного злочину проти основ національної безпеки України або встановленого порядку несення військової служби, або миру, безпеки людства та міжнародного порядку, або за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину.
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