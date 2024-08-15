Завтра Кременчуцька громада проведе в останню путь загиблого бійця Сергія Будовського

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Завтра, 16 серпня, Кременчуцька громада прощатиметься із полеглим у боях за Україну військовим Сергієм Будовським. Про це повідомляють у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.

Загинув боєць 11 серпня при виконанні бойового завдання по захисту територіальної цілісності України поблизу села Журавка на Сумщині.

У полеглого воїна лишилися дружина та двоє дітей.

Прощання та поховання Сергія Будовського відбудеться у селі Потоки.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.



