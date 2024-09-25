Сьогодні на Кременчуччині буде гучно: проводитимуть технічні вибухові роботи (додано)

Сьогодні, 08:23 Переглядів: 149

Сьогодні, 25 вересня, в одній із громад Кременчуцького району проводитимуться технічні вибухові роботи.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Якщо у визначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух перенесуть на інший час або день.

Громадян закликають зберігати спокій та не обговорювати у соцмережах напрям, звідки вибух лунатиме.

— Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій! — написав Філіп Пронін.

Кременчуцька РВА уточнила час проведення технічних вибухових робіт на території району.

- Сьогодні, 25 вересня, з 12.00 до 16.00, на території однієї з громад району проводитимуться технічні вибухові роботи. Прохання до місцевих жителів: зберігайте спокій, утримайтеся від коментарів та обговорення в соціальних мережах і месенджерах про місця дислокації вибухів, - написали в Телеграм-каналі Кременчуцької РВА.