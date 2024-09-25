Мешканців закликають зберігати спокій
Сьогодні, 25 вересня, в одній із громад Кременчуцького району проводитимуться технічні вибухові роботи.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Якщо у визначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух перенесуть на інший час або день.
Громадян закликають зберігати спокій та не обговорювати у соцмережах напрям, звідки вибух лунатиме.
Кременчуцька РВА уточнила час проведення технічних вибухових робіт на території району.
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