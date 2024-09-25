Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Сьогодні на Кременчуччині буде гучно: проводитимуть технічні вибухові роботи (додано)

Сьогодні, 08:23 Переглядів: 149

 

Мешканців закликають зберігати спокій

Сьогодні, 25 вересня, в одній із громад Кременчуцького району проводитимуться технічні вибухові роботи.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Якщо у визначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух перенесуть на інший час або день.

Громадян закликають зберігати спокій та не обговорювати у соцмережах напрям, звідки вибух лунатиме.

— Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій! — написав Філіп Пронін.

Кременчуцька РВА уточнила час проведення технічних вибухових робіт на території району.

- Сьогодні, 25 вересня, з 12.00 до 16.00, на території  однієї з громад району проводитимуться технічні вибухові роботи. Прохання до місцевих жителів: зберігайте спокій, утримайтеся від коментарів та обговорення в соціальних мережах і месенджерах про місця дислокації вибухів, - написали в Телеграм-каналі Кременчуцької РВА.
0
Автор: Віктор Крук
Теги: вибухи Полтавська ОВА Кременчуцький район технічні вибухи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх