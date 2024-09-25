Уночі на Полтавщині працювала ППО: Україну атакували 32 російські ударні БПЛА та 8 ракет

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В результаті протиповітряного бою збито 28 ударних БпЛА та 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69

У ніч на 25 вересня російські окупанти атакували Харківщину зенітною керованою ракетою С-300 та трьома ракетами невстановленого типу, Одещину – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря, а також 32-ма ударними БпЛА типу Shahed.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу ворога залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 28 ударних БпЛА та 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще 4 ворожих безпілотники були локаційно втрачені противником у кількох регіонах України. Інформація про постраждалих чи руйнування не надходила.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.