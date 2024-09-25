У четвер на одній із вулиць Кременчука не буде води: кому з містян варто зробити запаси

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 0

Після відновлення водопостачання можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води

Мешканцям правобережної частини міста радять запастися водою: у четвер, 26 вересня, на одній із вулиць мікрорайону буде відсутнє водопостачання у зв’язку із ремонтними роботами. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради з посиланням на КП «Кременчукводоканал».

Працівники підприємства задля уникнення аварійної ситуації ремонтуватимуть водопровідну мережу в районі вулиці І. Приходька.

У цей період води не буде за адресами:

вул. І. Приходька, 91, 93, 95, 100, 102 .

Мешканців закликають заздалегідь зробити запас води, а також попереджають: після відновлення водопостачання можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.