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Цьогоріч Полтавщина отримала 22,4 тонни підручників для шкіл за програмою НУШ

Сьогодні, 22:01 Переглядів: 82

 

Крім того, Полтавська область стала своєрідним хабом, де підручники отримали ще 7 областей України

Цьогоріч Полтавська область отримала 22,4 тонни підручників для шкіл за програмою НУШ. Про це 23 вересня під час брифінгу розповів заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко.

Крім того, саме на Полтавщині підручники отримували ще 7 областей України.

У нас в області такий хаб був, який розповсюджував шкільну літературу, зокрема підручники по НУШ. На сьогоднішній день їх отримали Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Сумська, Харківська, Черкаська та Чернігівська області, — розповів Чубенко.

Усі області отримали підручники у тій кількості, яка й була на них розрахована:

  • Дніпропетровська область — майже 56 тонн;
  • Донецька область — 17,3 тонни;
  • Кіровоградська область — 34 тонни;
  • Полтавська область — 22,4 тонни;
  • Сумська область — 16,7 тонни;
  • Харківська область — 36,8 тонни;
  • Черкаська область — 20 тонн;
  • Чернігівська область — 26,4 тонни.
Чому рахуємо саме в тоннах — бо ці підручники були складені на великі палети. Із цих областей приїжджали великогабаритні автівки і ми їм ці підручники відвантажували. Приємно, що Міністерство освіти і науки нам довіряє у цьому плані, — наголосив Антон Чубенко.

Нагадаємо, напередодні нового навчального року заклади загальної середньої освіти області отримали 250 тисяч 722 примірники підручників для учнів 7 класу за програмою НУШ

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: освіта школи підручники НУШ
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