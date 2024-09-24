Цьогоріч Полтавщина отримала 22,4 тонни підручників для шкіл за програмою НУШ

Цьогоріч Полтавська область отримала 22,4 тонни підручників для шкіл за програмою НУШ. Про це 23 вересня під час брифінгу розповів заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко.
Крім того, саме на Полтавщині підручники отримували ще 7 областей України.
У нас в області такий хаб був, який розповсюджував шкільну літературу, зокрема підручники по НУШ. На сьогоднішній день їх отримали Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Сумська, Харківська, Черкаська та Чернігівська області, — розповів Чубенко.
Усі області отримали підручники у тій кількості, яка й була на них розрахована:
Нагадаємо, напередодні нового навчального року заклади загальної середньої освіти області отримали 250 тисяч 722 примірники підручників для учнів 7 класу за програмою НУШ.
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