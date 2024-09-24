На Полтавщині суд виніс вирок військовому, який загубив зброю під час знищення безпілотника

Гадяцький районний суд виніс вирок старшому сержанту, який втратив зброю під час виконання бойового завдання. Це сталось у травні цього року під час того, як військовослужбовець знищував безпілотник. Про це стало відомо з вироку суду, який оприлюднили 19 вересня.
Вказано, що сержант був у відрядженні у визначеному районі для виконання спеціальних завдань. Військовий втратив АК-74 та 30 набоїв через порушення правил зберігання зброї. Збитки, нанесені військовій частині, оцінюють майже у 30 тисяч гривень.
Сержант отримав рік іспитового терміну.
Нагадаємо, Зіньківський районний суд визнав винним військовослужбовця, який самовільно залишив частину. Військового не було на службі протягом 2 місяців.
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