На Полтавщині суд виніс вирок військовому, який загубив зброю під час знищення безпілотника

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 340

Гадяцький районний суд виніс вирок старшому сержанту, який втратив зброю під час виконання бойового завдання. Це сталось у травні цього року під час того, як військовослужбовець знищував безпілотник. Про це стало відомо з вироку суду, який оприлюднили 19 вересня.

Вказано, що сержант був у відрядженні у визначеному районі для виконання спеціальних завдань. Військовий втратив АК-74 та 30 набоїв через порушення правил зберігання зброї. Збитки, нанесені військовій частині, оцінюють майже у 30 тисяч гривень.

Сержант отримав рік іспитового терміну.

Нагадаємо, Зіньківський районний суд визнав винним військовослужбовця, який самовільно залишив частину. Військового не було на службі протягом 2 місяців.