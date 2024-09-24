Де у середу у Кременчуці не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 20:05
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 25 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 18.00 (за заявою користувача):
- вул. Академіка Герасимовича, 23/2
- вул. Василя Сліпака, 38-75А/18
- вул. Віталія Базилевського, 2-18
- пров. Максима Рильського, 1А-5А
- туп. Максима Рильського, 1-10
- пров. Спаський, 1-9А.
З 8.00 до 17.00 (технічне обслуговування):
- вул. Бетонна, 3
- вул. Вадима Пугачова
- просп. Свободи, 172, 172А, 172В
- вул. Іллі Мечникова, 3-10
- вул. Олексія Древаля, 96/2-115
- пров. Архипа Тесленка, 23,29
- вул. Капітана Трусова, 84, 86
- вул. Майора Пугача, 88
- пров. Господарський, 7-12
- вул. Івана Багряного, 22/3-38/18
- вул. Паризька, 16/38-58
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17
- вул. Софіївська, 38/19
- вул. Вадима Кришталя, 32-63
- пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166
- пров. Гарматний, 3-22
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А.
З 8.00 до 15.00 (за заявою користувача):
- вул. Експресівська, 1-48
- вул. Полковника Оксанченка, 2.
З 6.00 до 18.00 (технічне обслуговування):
- вул. Академіка Герасимовича, 23/2-58
- вул. Василя Сліпака, 38-75А/18
- пров. Максима Рильського, 1А-11
- пров. Чигиринський, 27
- вул. Чумацький Шлях, 29-38
- пров. 1-й Деповський
- вул. Богуна
- вул. Івана Багряного
- туп. Малокохнівський.
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