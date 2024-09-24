Де у середу у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 25 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 18.00 (за заявою користувача): вул. Академіка Герасимовича, 23/2

вул. Василя Сліпака, 38-75А/18

вул. Віталія Базилевського, 2-18

пров. Максима Рильського, 1А-5А

туп. Максима Рильського, 1-10

пров. Спаський, 1-9А. З 8.00 до 17.00 (технічне обслуговування): вул. Бетонна, 3

вул. Вадима Пугачова

просп. Свободи, 172, 172А, 172В

вул. Іллі Мечникова, 3-10

вул. Олексія Древаля, 96/2-115

пров. Архипа Тесленка, 23,29

вул. Капітана Трусова, 84, 86

вул. Майора Пугача, 88

пров. Господарський, 7-12

вул. Івана Багряного, 22/3-38/18

вул. Паризька, 16/38-58

вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17

вул. Софіївська, 38/19

вул. Вадима Кришталя, 32-63

пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5

вул. Академіка Герасимовича, 95-166

пров. Гарматний, 3-22

вул. Чумацький Шлях, 87-123А. З 8.00 до 15.00 (за заявою користувача): вул. Експресівська, 1-48

вул. Полковника Оксанченка, 2. З 6.00 до 18.00 (технічне обслуговування): вул. Академіка Герасимовича, 23/2-58

вул. Василя Сліпака, 38-75А/18

пров. Максима Рильського, 1А-11

пров. Чигиринський, 27

вул. Чумацький Шлях, 29-38

пров. 1-й Деповський

вул. Богуна

вул. Івана Багряного

туп. Малокохнівський.

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