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Де у середу у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 20:05 Переглядів: 290

 Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 25 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 18.00 (за заявою користувача):

  • вул. Академіка Герасимовича, 23/2
  • вул. Василя Сліпака, 38-75А/18
  • вул. Віталія Базилевського, 2-18
  • пров. Максима Рильського, 1А-5А
  • туп. Максима Рильського, 1-10
  • пров. Спаський, 1-9А.

З 8.00 до 17.00 (технічне обслуговування):

  • вул. Бетонна, 3
  • вул. Вадима Пугачова
  • просп. Свободи, 172, 172А, 172В
  • вул. Іллі Мечникова, 3-10
  • вул. Олексія Древаля, 96/2-115
  • пров. Архипа Тесленка, 23,29
  • вул. Капітана Трусова, 84, 86
  • вул. Майора Пугача, 88
  • пров. Господарський, 7-12
  • вул. Івана Багряного, 22/3-38/18
  • вул. Паризька, 16/38-58
  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17
  • вул. Софіївська, 38/19
  • вул. Вадима Кришталя, 32-63
  • пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166
  • пров. Гарматний, 3-22
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А.

З 8.00 до 15.00 (за заявою користувача):

  • вул. Експресівська, 1-48
  • вул. Полковника Оксанченка, 2.

З 6.00 до 18.00 (технічне обслуговування):

  • вул. Академіка Герасимовича, 23/2-58
  • вул. Василя Сліпака, 38-75А/18
  • пров. Максима Рильського, 1А-11
  • пров. Чигиринський, 27
  • вул. Чумацький Шлях, 29-38
  • пров. 1-й Деповський
  • вул. Богуна
  • вул. Івана Багряного
  • туп. Малокохнівський.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго планові відключення відключення електроенергії
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