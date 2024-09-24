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Кабмін спростив процедуру оформлення грошової допомоги за поранення та загибель військових

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 94

 

Відтепер заяву про призначення та виплату одноразової грошової допомоги можна подавати до Мінветеранів або ЦНАПу

Кабінет міністрів України оновив правила виплат одноразової грошової допомоги у разі отримання інвалідності або загибелі військовослужбовців. Процедура подання заяви на отримання допомоги буде спрощена. Про це сьогодні, 24 вересня, повідомив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відтепер заявники зможуть подавати заяву про призначення та виплату одноразової грошової допомоги до Міністерства у справах ветеранів.

Цю заяву також можна буде подати до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Після того, як зʼявиться технічна можливість, це можна буде зробити через «Дію» або єдиний державний реєстр ветеранів війни. 

Надалі рішення про призначення та виплату одноразової грошової допомоги ухвалюватиме Мінветеранів, а кошти перераховуватимуть на банківський рахунок одержувача.

Тарас Мельничук пояснив, що також внесено зміни до Положення про Мінветеранів, де визначаються повноваження щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги, здійснення методичного забезпечення діяльності та в межах повноважень, визначених законом, координації взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у тому числі ЦНАПів.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кабмін Мінветеранів ЦНАП допомога загиблі поранені інвалідність
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