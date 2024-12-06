Завтра діятимуть графіки знеструмлень для побутових і промислових споживачів

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Громадян закликають раціонально використовувати електроенергію та стежити за оновленнями

7 грудня Укренерго запровадить графіки обмеження електропостачання для побутових споживачів, промисловості та бізнесу. Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Для побутових споживачів:

9.00 – 20.00: одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу:

Графіки обмеження потужності діятимуть з 8.00 до 21.00.

Час і обсяг обмежень можуть змінюватися. Актуальні графіки відключень для Полтавщини можна знайти на офіційному сайті Полтаваобленерго.