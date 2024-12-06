Завтра у Кременчуці планово вимкнуть світло на понад 70 вулицях
Сьогодні, 20:02
Переглядів: 266
Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У суботу, 7 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 16.00
- вул. Гранітна, 4-16
- вул. Хорольська, 30-67/18, 64-117, 98/4-177
- вул. Криворудна, 2-14
- вул. Бетонна, 2/3-38
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2
- вул. Миколи Леонтовича, 4-28
- вул. Сущинського
- вул. Переяславська, 83-120
- вул. Європейська, 83-87
- вул. Підгірна, 1-38
- вул. Піщана, 13-26
- вул. Героїв Маріуполя, 9-29
- вул. Червона Гірка, 23
- вул. Чередницька, 22-39, 56
- пров. Арсенальний, 13-62
- пр-д Арсенальний, 1-24/35
- пров. Захисний
- пров. Козачий
- пров. Сорочинський
- пров. Стрілецький
- пров. Фабричний
- пров. Чередницький, 5-8
- туп. Козачий
- туп. 1-й Хорольський, 5-18
- туп. 2-й Хорольський, 9-20
- туп. 3-й Хорольський, 9-13/15
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21
- туп. 6-й Хорольський, 3-8
- туп. 7-й Хорольський, 2-36.
З 8.00 до 17.00
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- вул. Романа Шухевича, 30, 31
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141А-204
- вул. Гайдамацька, 80, 147
- вул. Сержанта Мельничука, 16
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Ярослава Мудрого, 8А
- пров. Герцена, 3-9Б
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Калиновий, 3-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- пров. Урожайний, 3-20
- туп. Урожайний, 1-12
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- пров. Прорізний, 28/30, 30.
З 8.00 до 18.00
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
- пров. Антона Чехова, 3-7/26
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. В. Івасюка, 31-86/46, 2
- вул. І. Франка, 4-40
- пров. Крюківський, 4-12
- вул. Насосна, 2/25-100
- пров. Насосний, 3-58
- вул. М. Березовського, 7-45
- пров. М. Савченка, 3-8
- вул. Республіканська, 1-107
- вул. Тупікова, 3-10
- пров. К. Ушинського, 1-14
- пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7
- вул. Х. Алчевської, 2
- пров. Художній, 2-15
- вул. Художня, 28-57/2.
З 8.00 до 16.00 (села)
З 9.00 до 15.00
- вул. Арсенальна, 24/24, 26/1
- вул. Європейська, 46-58/20
- вул. Нагірна, 1/3-30А
- туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27
- вул. Сержанта Мельничука, 36
- вул. Уласа Самчука, 3-41.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.