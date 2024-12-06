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Завтра у Кременчуці планово вимкнуть світло на понад 70 вулицях

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 266

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У суботу, 7 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 16.00

  • вул. Гранітна, 4-16
  • вул. Хорольська, 30-67/18, 64-117, 98/4-177
  • вул. Криворудна, 2-14
  • вул. Бетонна, 2/3-38
  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2
  • вул. Миколи Леонтовича, 4-28
  • вул. Сущинського
  • вул. Переяславська, 83-120
  • вул. Європейська, 83-87
  • вул. Підгірна, 1-38
  • вул. Піщана, 13-26
  • вул. Героїв Маріуполя, 9-29
  • вул. Червона Гірка, 23
  • вул. Чередницька, 22-39, 56
  • пров. Арсенальний, 13-62
  • пр-д Арсенальний, 1-24/35
  • пров. Захисний
  • пров. Козачий
  • пров. Сорочинський
  • пров. Стрілецький
  • пров. Фабричний
  • пров. Чередницький, 5-8
  • туп. Козачий
  • туп. 1-й Хорольський, 5-18
  • туп. 2-й Хорольський, 9-20
  • туп. 3-й Хорольський, 9-13/15
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21
  • туп. 6-й Хорольський, 3-8
  • туп. 7-й Хорольський, 2-36.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Вільної України, 29-60
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141А-204
  • вул. Гайдамацька, 80, 147
  • вул. Сержанта Мельничука, 16
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129
  • вул. Народних Ополченців, 1-46
  • вул. Ярослава Мудрого, 8А
  • пров. Герцена, 3-9Б
  • пров. Гарматний, 3-22
  • пров. Калиновий, 3-9А
  • пров. Криворізький, 2/2-18
  • пров. Урожайний, 3-20
  • туп. Урожайний, 1-12
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
  • вул. Махоркова, 9/1-24А
  • пров. Прорізний, 28/30, 30.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Давида Кострова, 4-47/11
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26
  • вул. Виноградна, 15-56
  • вул. В. Івасюка, 31-86/46, 2
  • вул. І. Франка, 4-40
  • пров. Крюківський, 4-12
  • вул. Насосна, 2/25-100
  • пров. Насосний, 3-58
  • вул. М. Березовського, 7-45
  • пров. М. Савченка, 3-8
  • вул. Республіканська, 1-107
  • вул. Тупікова, 3-10
  • пров. К. Ушинського, 1-14
  • пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7
  • вул. Х. Алчевської, 2
  • пров. Художній, 2-15
  • вул. Художня, 28-57/2.

З 8.00 до 16.00 (села)

  • с. Мала Кохнівка.

З 9.00 до 15.00

  • вул. Арсенальна, 24/24, 26/1
  • вул. Європейська, 46-58/20
  • вул. Нагірна, 1/3-30А
  • туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27
  • вул. Сержанта Мельничука, 36
  • вул. Уласа Самчука, 3-41.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключень планові відключення
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