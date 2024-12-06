«Кременчук став надійним волонтерським тилом» — в міській раді привітали місцевих волонтерів

Сьогодні, 6 грудня, у великому залі Кременчуцької міської ради зібрали представників волонтерського руху Кременчука, щоб привітати з Міжнародним днем волонтера.
Перед початком заходу усі присутні схилили голову під час Хвилини мовчання, згадуючи усіх загиблих під час російсько-української війни, серед яких було і чимало волонтерів.
Міський голова Кременчука Віталій Малецький подякував кожному і кожній, хто стояв у витоків зародження волонтерства у нашій громаді та від самого початку російсько-української війни долучився до волонтерської справи, яка досить швидко перетворилася у потужний громадянський рух.
Він додав, що кожний волонтер робить і зробив для Кременчука та України дуже багато і згадав деяких волонтерів, з якими постійно співпрацює міська влада. Зокрема, кременчуцьку волонтерку, засновницю благодійної організації «Фонд доброї волі» Євгенію Хоменко, яка 1 листопада 2024 року пішла з життя.
У Кременчуці погасили марки на конверті із зображенням волонтерки Євгенії Хоменко
Віталій Малецький також згадав про багатьох волонтерів та волонтерок з числа внутрішньо переміщених осіб, які переїхали до Кременчука та долучилися до волонтерського руху. Серед волонтерів у залі, яких нагородили почесними грамотами, було багато волонтерів з Харкова та Харківської області, а також з міст Донеччини — Бахмута, Маріуполя, Амвросіївки. Дехто з них переїхав до нашого міста ще на самому початку російсько-української війни — у 2014 році. І як вони казали під час отримання грамот — Кременчук для них став рідним містом.
Сьогодні, 6 грудня, відзначають свято наших захисників — День Збройних Сил України
Він наголосив, що волонтери зараз роблять велику справу й допомагають нашим військовим — від забезпечення маскувальними сітками та спорядженням до окремих видів техніки та озброєння.
Мінометникам 118-ї бригади, які воюють на Курщині, передали лафет, кошти на який зібрали кременчужани
З нагоди Міжнародного дня волонтерів міський голова вручив грамоти та подяки понад півсотні кременчуцьких волонтерів, зазначивши, що насправді їх у Кременчуці набагато більше. І кожний, хто чимось допомагає волонтерам, долучається до цього руху.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.