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Військовий з Полтавщини отримав Срібну дубову гілку до Хреста бойових заслуг

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 1

 

Таку нагороду вручили вперше в історії Збройних сил України

Військовослужбовець із Полтавщини, старший лейтенант Іван Козін з позивним «Котельва», вперше в історії Збройних сил України разом із Хрестом бойових заслуг отримав Срібну дубову гілку. Про це інформують у пресслужбі 225 окремого штурмового полку, де служить захисник.

Нагороду захисник отримав за бій на Курщині у жовтні 2024 року. Тоді військовим під командуванням «Котельви» не лише вдалося утримати позиції, а й перейти у контрнаступ: знищити техніку противника, вибити піхоту, захопити висоту та перекрити логістику росіян.

Результат: повний контроль над ділянкою та зрив наступу противника на цьому напрямку, — коментують той бій у пресслужбі полку.

Срібну дубову гілку разом із Хрестом бойових заслуг «Котельва» отримав за виняткові дії на полі бою, проявлені повторно — не менш успішно та результативно. Наступна нагорода після неї — Золота дубова гілка, а далі — звання Героя України.

Нагадаємо, наприкінці січня Хрест бойових заслуг від президента України отримав випускник Кременчуцького військового ліцею підполковник Дмитро Зінченко.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: 225 ОШП
Теги: нагородження військовий Хрест бойових заслуг Срібна дубова гілка
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