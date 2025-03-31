На Полтавщині водій у стані сп’яніння з’їхав у кювет: травмувався пасажир

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 329

31 березня близько 4.30 неподалік села Савинці Миргородського району сталася ДТП. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередніми даними, водій Renault Kangoo — 29-річний житель Миргорода — не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Унаслідок аварії травмувався 48-річний пасажир, житель Миргородського району. Його ушпиталили.

Попередньо, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі вирішують питання щодо початку розслідування за ч. 1 ст. 286-1 ККУ (керування транспортом у стані сп’яніння, що спричинило тілесні ушкодження).

Нагадаємо, що у Лубнах мотоцикліст збив пішоходку.