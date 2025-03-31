На Полтавщині водій у стані сп’яніння з’їхав у кювет: травмувався пасажир

31 березня близько 4.30 неподалік села Савинці Миргородського району сталася ДТП. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
За попередніми даними, водій Renault Kangoo — 29-річний житель Миргорода — не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Унаслідок аварії травмувався 48-річний пасажир, житель Миргородського району. Його ушпиталили.
Попередньо, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Слідчі вирішують питання щодо початку розслідування за ч. 1 ст. 286-1 ККУ (керування транспортом у стані сп’яніння, що спричинило тілесні ушкодження).
Нагадаємо, що у Лубнах мотоцикліст збив пішоходку.
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