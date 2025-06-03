У Кременчуці виконком планує придбати Nissan Navara: оголошено тендер

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 341 Коментарів: 1

Кременчуцький виконавчий комітет оголосив тендер на закупівлю Nissan Navara, що був у використанні. Очікувана вартість — 550 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що машина має бути не раніше 2008 року випуску, повнопривідною, їздити на дизельному пальному. Також, зокрема, салон повинен бути шкіряний, а передні сидіння мати підігрів.

Машину мають доставити до 23 червня. Нині триває процедура подачі документації.

Нагадаємо, 23 травня під час сесії Кременчуцької міської ради депутати погодили закупівлю для виконкому мікроавтобуса Ciotrën SpaceTourer та його реєстрації. На це зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 1,8 мільйона гривень.