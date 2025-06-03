У Кременчуці відбудеться тиха акція у пам'ять про дітей, які загинули внаслідок збройної агресії (афіша)

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Завтра, 4 червня, у приміщенні філії № 5 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбудеться тиха акція пам’яті «О діти, янголи невинні!». Про проведення заходу журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили працівники бібліотеки.

Акція приурочена до Дня вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Учасники заходу вшанують загиблих дітей хвилиною мовчання, а також створять символічних янголів, яких потім розвісять на Дереві Пам’яті в знак скорботи, любові й надії.

Також у бібліотеці під час заходу буде експонована книжкова виставка «Діти-ангелята, за вами плаче Україна-мати», де будуть представлені твори про дітей, мир, втрати та силу людського духу.

Цей день — важливе нагадування про цінність дитячого життя, про надію, мир та любов, — наголошують у бібліотеці.

Приєднатися до участі у тихій акції запрошують усіх охочих. Відбудеться він об 11.00 у приміщенні бібліотеки-філії №5 за адресою вул. Республіканська, 65.

Вхід на захід вільний.