Вчора у Кременчуці сталася пожежа на відкритій території — надзвичайники

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Учора, 2 червня, близько 15.45 в Кременчуці у Крюкові сталася пожежа на відкритій території. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

На місці рятувальники встановили, що на відкритій території зайнялося сміття. Вогонь пожежники загасили — в результаті цього згоріло 5 м2 території. На місці працювали надзвичайники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Причини та обставини загоряння встановлюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, днями на Кременчуччині сталася пожежа у лісовому масиві.