Кубок федерації хокею, який виборола команда «Кременчук», передали до Полтавського краєзнавчого музею

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 288

Кубок федерації хокею, який виборола команда «Кременчук» під час чемпіонату України, передали до Полтавського краєзнавчого музею. Про це інформують у пресслужбі Полтавської ОВА.

Презентували кубок у 2008 році: його вага — понад 30 кг, виготовлений він із дорогоцінних металів, а загалом на створення кубка знадобився рік. Щороку на ньому наносять гравіювання із назвою команди-чемпіона та її гравцями.

У краєзнавчому музеї кубок знаходитиметься місяць — у цей час там його зможуть побачити усі охочі.

Нагадаємо, у квітні хокейний клуб «Кременчук» у фінальній серії плей-оф зміг перемогти команду «Київ Кепіталз» і вдруге виборов титул чемпіона України.