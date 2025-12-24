За 3 млн гривень: що увійшло до солодких наборів для дітей Кременчука від міської влади

У Кременчуці до новорічних свят підготували солодкі подарунки для вихованців закладів освіти. Набори сформували, зокрема, з продукції кременчуцьких виробників, а отримають їх понад 20 тисяч дітей, повідомили у сюжеті Кременчуцької телерадіокомпанії.
На це зі Стабілізаційного фонду громади виділили понад 3 млн гривень. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету 11 грудня.
Асортимент солодких наборів формували за результатами відбору. Для цього збиралися представники міської влади та місцевого бізнесу. Під час зустрічі обговорювали наповнення боксів і перелік продукції, яка увійде до подарунків.
У підсумку до солодких наборів включили цукерки, вафлі, батончики, мармелад та інші солодощі, виготовлені підприємствами Кременчука.
Нагадаємо, у Кременчуці заклали 757 млн грн на освіту у 2026 році.
